人民幣中間價本周累計升值532個基點

人民幣兌美元中間價今（4）日貶值40個基點，報6.8359，本周累計升值532個基點。

第一財經報導，今年5月底、6月初以來，人民幣兌美元匯率持續上漲，從7.17升至6.8左右。本月1日，離岸、在岸人民幣雙雙升破6.82關口，其中，在岸人民幣兌美元最高漲至6.8100元，創2019年5月中旬以來新高，離岸人民幣也一度逼近6.81關口。

中信證券研究所副所長明明表示，6月以前人民幣匯率雖出現過幾次階段性調整，但整體呈現貶值趨勢，這一趨勢直至今年5月底出現拐點，美元指數的大幅下行是其中的一項重要原因。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，由於美國聯準會大量貨幣的投放，在市場對於美元貶值的預期下，美元指數持續下跌，包括人民幣在內的非美貨幣出現了升值的走勢。

溫彬指出，大陸正在持續推動金融市場的開放，國際投資人看好中國大陸經濟的前景和人民幣資產，國外資本持續流入大陸的資本市場，有利於人民幣的升值。

至於對於股債有何影響？安信證券首席經濟學家高善文表示，人民幣升值會進一步提升人民幣資產的吸引力，在國際投資人資產配置比例中，人民幣資產比例顯著偏低。同時，大陸金融開放進程在加快，升值有助於降低股票市場波動、增強上升趨勢。

在債券方面，明明表示，在當前中美利差仍處高點的背景下，人民幣匯率的升值預期或將保持人民幣資產的吸引力，10年國債到期收益率將在2.8%至3.0%區間震盪。