人行本周回籠2兆資金 市場預料維持「緊平衡」

中國人民銀行（大陸央行）官網4日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，進行人民幣1,000億元逆回購操作。據統計，人本周淨回籠人民幣4,700億元（約新台幣2兆元）資金。

中新經緯報導，自8月7日以來，人行已連續21個工作日進行逆回購操作，累計進行逆回購操作人民幣2.26兆元。

本周（8月31日-9月4日），人行進行逆回購操作人民幣2,800億元，由於有7,500億元逆回購到期，因此淨回籠4,700億元。

興業研究魯政委團隊分析，展望9月，在總量、價格雙適度的貨幣政策取向下，除了政府債券供給擾動持續外，結構性存款治理與財政直達基層也將影響銀行體系負債結構。但整體而言，人行維穩資金面的思路再次得到強調，且財政支出發力對流動性補充具有積極意義，銀行間流動性環境很大機率是維持「緊平衡」。

興業研究魯政委團隊還稱，9月逆回購到期規模較大，集中在上旬，1至3日均有1,000億元以上逆回購到期，一般情況下月初資金面較為寬鬆，擾動或相對較小；中長期流動性到期方面，17日有2,000億元中期借貸便利（MLF）到期，在銀行體系中長期資金相對緊缺的當下，有一定超額續作可能，但總量適度定調下，MLF缺乏大規模增量的動力，可能會更多和再貸款搭配做到中長期流動性投放均衡。預計在9月財政資金釋放前，人行仍需透過公開市場操作呵護資金面。

興業研究魯政委團隊預計，9月資金缺口可能主要源於一般國債與地方債的增量發行，但財政支出發力，或將對流動性形成積極補充。在當前銀行體系超儲率較低的背景下，如果9月人行沒有相對大額基礎貨幣投放對沖，銀行間流動性可能維持緊平衡。