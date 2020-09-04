「一個世界兩套系統」 華為拚突圍 將續投資海思

美中科技戰進入白熱化，華為輪值董事長郭平在員工內部座談會中表示，美國制裁禁令給華為增加困難，尤其是高端手機，但並非不可克服，未來一個世界兩套系統，是可能的，將繼續投資海思半導體。

華為是中國官方高度重視的科技業者，在美國加大力道制裁華為之後，市場曾傳出華為可能分拆出售旗下海思等業務，以達成「去華為化」，藉此避開美方制裁。郭平的一席話，業界解讀，華為應無出售海思的想法，隨著中國晶圓代工技術精進，海思仍會是台灣、甚至全球IC設計業者的勁敵。

美國對華為禁令新限制將在9月15日生效，華為晶片面臨斷貨危機。騰訊新聞報導，華為心聲社區公布郭平日前與新進員工座談內容，郭平表示，華為現階段的重點是釋放5G等先進技術的紅利，需要依靠年輕人。禁令給華為增加困難，但並非不可克服。

郭平認為，一個世界兩套系統，是可能的，但華為要成為先進的代表，研發、製造、物流、財經、IT都需要創造性的突破，實現這種極端的環境下能夠生存並且持續領先。中國是大本營，但不能只有大本營，還需要在全球市場上盡己所能地拚搏，獲得好的結果。

有員工提問，去年5月美國把公司列入實體清單，海思半導體的地位一下衝上去。但若以後遇到最極端的情況，海思在華為的戰略地位會有什麼變化。郭平回應，建立備胎計畫已經十幾年了，當時用別人的晶片，但仍保持足夠的投資去做海思。

他說，半導體前端還有晶圓製造、設備和原材料等領域，這幾道關是美國約束華為的地方。華為會繼續保持對海思的投資，幫助前端的夥伴建立自己的能力。

他引述美國現任司法部長巴爾今年2月在智庫發表的演講內容稱，19世紀以來，美國在創新和技術上的每一個領域都處於世界領先地位，正是美國的科技實力使美國繁榮和安全，中國的領先會讓美國失去主導世界的權力，5G技術處於未來技術和工業世界的中心，中國已在5G領域處於領先地位。