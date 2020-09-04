因應疫情影響 廣州頒布「惠台暖企」新10條

因應新冠肺炎疫情，廣州市推出應對疫情的「惠台暖企」新10條，這是廣州在去年2018年頒布「惠台60條」，以及2019年頒布「惠台15條」之後，再度頒布的對台政策。

據《中國台灣網》報導，「惠台暖企」新10條對於幫助在穗台資企業積極應對疫情影響、克服經營困難、提振發展信心、保持平穩健康發展，並提值得關注的6點。

關注的6點包含，不裁員或少裁員企業可以享受穩崗補貼；困難台資企業可以申請延期繳納稅費；符合條件的台資企業可以減免和緩交社保費用；打通台資企業資金瓶頸最後一公里；鼓勵借助廣州商務平台拓展市場；保障台資企業享有同等待遇。

新10條並規定，在市屬金融企業2020年計畫安排貸款額度中首批設立人民幣5億元（約新台幣21.5億元）台資企業專項信貸額度，支持台資企業有效應對疫情。對於不裁員或少裁員的參保台資企業，可按企業及其職工上年度實際繳納失業保險費總額的50%給予穩崗補貼等政策。

《中國台灣網》指出，目前廣州累計批准台資項目3,367例，投資總額221億美元，常駐在穗的台商及眷屬超2萬人，台資企業員工近20萬人，廣州已成為台商投資大陸的首選地和投資聚集程度較高的地區。