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陸廠強調：出口台灣的口罩絕對符合大陸國家標準

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
捲入台灣口罩國家隊造假風波的安徽口罩廠「安景瑞」，今年2月曾捐贈一批市值人民幣20萬的口罩給當地紅十字會。（取自中共懷寧縣委宣傳部微信公眾號《獨秀懷寧》）
捲入台灣口罩國家隊造假風波的安徽口罩廠「安景瑞」，今年2月曾捐贈一批市值人民幣20萬的口罩給當地紅十字會。（取自中共懷寧縣委宣傳部微信公眾號《獨秀懷寧》）

口罩國家隊「加利科技有限公司」遭踢爆，以進口自安徽「安景瑞無紡布製品有限公司」非醫用口罩混充為國產醫用口罩銷售給不知情的民眾。安景瑞4日接受本報越洋電話採訪時強調，該公司生產的口罩出口世界各地，所有出口台灣的口罩絕對符合大陸的國家標準。

根據網路上資料，安徽安景瑞無紡布製品有限公司成立於2010年8月，主要生產無紡布（即不織布）製品、無紡布、針紡織品、防護口罩製造、銷售等。

今年2月新冠肺炎疫情嚴峻之際，微信公眾號「徽商傳媒」曾公布安徽省126家口罩生產廠商的聯繫方式，本報透過此一名單直接聯繫到安景瑞。該公司顯然不清楚已捲入台灣口罩隊造假風波一事，也不願透露究竟出口多少口罩到台灣，僅強調所有出口台灣的口罩絕對符合大陸的國家標準，否則早就遭大陸海關查處。

至於出口台灣的口罩標示為「非醫用一次性防護口罩」，究竟能否防範新冠病毒？安景瑞方面表示，「非醫用一次性防護口罩」就是大陸俗稱的「普通民用口罩」。

一次性民用口罩在大陸被認為，在一般情況下仍可降低病毒感染風險，但若是前往醫療場所或有病毒傳染的人群聚集地，就不應配戴這種口罩。

事實上，早前大陸出口的口罩在海外接連傳出品質問題後，大陸就已加強防疫物資的出口監管。大陸商務部、海關總署、國家市場監督管理總局4月底曾連袂發布「關於進一步加強防疫物資出口質量監管的公告」，明定自4月26日起，所有出口的非醫用口罩應當符合中國質量標準或國外質量標準。

除應符合相關品質標準外，大陸海關也要求，出口的口罩必須清楚標明：產品名稱、型號規格、產生批號、生產日期、保質日期、技術標準、材質、產生廠家等信息。初步來看，安景瑞出口台灣的口罩也基本符合規定。

大陸媒體2月曾報導，安徽省公布第二批非法製售口罩等防護用品典型案例，當中一例是蕪湖一家藥房涉嫌銷售「三無」（指無生產日期、無質量合格證及無生產廠家）的口罩，生產廠家為安景瑞。

不過，安景瑞工廠所在地的懷寧縣市場監督管理局早前曾公告稱，當時因防疫應急需要，懷寧縣工業園安景瑞、花蕾實業兩家企業加急生產，定點投放到一些超市、藥店對外銷售。

公告稱，當時為了在短時間內盡可能提高產能，根據疫情防控應急需要和懷寧縣的安排，「特殊時期特殊對待」，因此只進行了簡易包裝，未加標簽標識。

口罩 海關 疫情

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