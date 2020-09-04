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人民幣進入升值周期？新華社喊話：不要賭匯率

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
隨著近期人民幣對美元匯率明顯升值，市場看漲人民幣的預期也愈來愈強。新華社
隨著近期人民幣對美元匯率明顯升值，市場看漲人民幣的預期也愈來愈強。新華社

人民幣近三個月走勢強勁，使得市場看漲人民幣對美元匯率的預期再起。新華社為此於3日晚間發文降溫。報導引述專家看法呼籲：「不要賭匯率」，仍應根據實際需求購買或出售外匯，不要去做「一邊倒」的操作。

新冠肺炎疫情等因素影響，人民幣對美元匯率一度貶至7.16。但5月底開始，人民幣匯率就反轉向上，7月重見「6字頭」，8月已來到6.8附近。人民幣對美元匯率中間價4日小幅下調40個基點，報6.8359，但仍為近16個月高點。

新華社指出，中國經濟預期向好、美元走弱、外資增持人民幣資產等因素推動了這波人民幣匯率走強。

大陸華夏時報報導，近期人民幣凌厲的升值勢頭，讓中外機構紛紛重新看多人民幣。許多分析師認為人民幣早前已經「跌透了」，甚至「跌過頭了」，未來還將持續升值。

安信證券首席經濟學家高善文就認為，人民幣今後將有一個相當長的升值時間。他指出，人民幣匯率上升的進程提高了人民幣資產的吸引力，使得人民幣資產持有者減少境外資產配置的力度和速度，境外投資者也會增加人民幣資產配置。

儘管在岸人民幣對美元即期匯率周四收跌近百點，為連續第二個交易日下跌，但路透引述交易員看法稱，只要美指不大幅反彈，短期不會改變人民幣升勢。

一家中資行交易員稱，目前市場看漲預期仍一致，「近期市場單邊升值的頭寸很擁擠，人民幣還有上漲空間。」

面對市場逐漸形成的人民幣已進入升值周期預期，新華社3日晚間特別發文呼籲投資人：「不要賭匯率」。

報導引述招商證券宏觀首席分析師謝亞軒的看法稱，目前人民幣匯率彈性已明顯增強，波動加大，影響人民幣匯率的因素不僅多，而且還多變。

謝亞軒指出，過去兩年，無論是中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情衝擊，還是全球經濟衰退、國際金融市場動盪，人民幣匯率都能及時反應。這表明，人民幣匯率市場化水平不斷提高，市場在匯率形成中發揮了決定性作用。

新華社因此引述專家建議強調，不要去做「一邊倒」的操作。企業可通過銀行等金融機構購買外匯衍生品進行套期保值操作，規避匯率波動風險；個人則可根據自己實際需求，通過銀行換匯。

人民幣 新冠肺炎

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