服貿會北京開幕 拓貿易新戰場

中國國際服務貿易交易會定4日於北京開幕，作為新冠疫情出現以來中國首次在線下舉辦的大型貿易展會，本次服貿會將為中國乃至全球貿易發展打開新局。

中新社報導，據官方數據，2016年以來中國服務出口年均增長6.7%，超出全球服務出口增速1.2個百分點。2019年中國服務進出口規模達7850億美元，高居全球第二，其中服務出口2836億美元，居全球第四。

今年上半年中國服務出口9127.9億元（人民幣，下同），下降2.2%，明顯小於同期貨物出口3%的降幅；服務貿易逆差已降至4017.1億元，比去年同期減少了3000多億元。考慮到長期以來服務貿易逆差一直是中國貿易逆差的主要來源，服務貿易逆差大幅縮小對推動中國貿易平衡無疑具有重要意義。

中國國際服務貿易交易會展演人員，正在展區做最後彩排工作。（新華社）

但中國服務貿易也有待改進處。一方面，與貨物貿易動輒幾十萬億元的規模相比，中國服務貿易規模只有幾萬億元，服務進出口佔中國總進出口的比重不到20%，與美國、日本等發達經濟體相比差距明顯；另一方面，知識產權使用費、電信計算機和信息服務等技術知識密集型、高附加值領域出口雖然增長迅速，但整體規模仍然偏小。表明中國服務貿易競爭力仍有待提升，貿易結構也亟需優化。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院服務貿易研究所所長李俊表示，在此情況下，加快發展服務貿易不僅有助於中國優化貿易結構，推動經濟高質量發展，對中國抵禦保護主義抬頭，創造更多經貿合作機遇也有好處。

分析人士認為，此次服貿會是中國企業與世界一流水平「對標」的絕佳機會，也是擴大技術知識密集型服務的進口，彌補國內短板的良好平台，將助力中國服務貿易實現長足發展。

服務貿易已成全球貿易新「必爭之地」。《2019年世界貿易報告》稱，服務貿易已成為全球貿易最具活力的組成部分，在全球經濟中發揮著越來越重要的作用。

此次服務貿易交易會除了設文化、金融、旅遊、教育、體育、5G通信服務等多個專題展外，還將舉辦全球服務貿易峰會、高峰論壇、行業大會和專業論壇等多個配套活動，超100個國家和地區的上千家機構和企業，特別是世界500強企業、服務貿易前30強國家和地區的行業領軍企業將展示其最新產品、技術、服務和解決方案。