聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：陸啟動IC原子彈專案

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸正在準備制定一套全方位的新政策，發展本國的半導體產業，「十四五規劃」將納入全力發展第三代半導體產業，以因應川普政府的限制，而且這項任務的優先程度，「如同當年製造原子彈一樣」。

知情人士透露，大陸計劃在2021年至2025年期間全力發展第三代半導體，提供科研、教育和融資等方面的支持，一系列相關措施已納入「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」（簡稱「十四五規劃」），這項規劃將於10月提交給最高領導層。

第三代半導體是由碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等材料製造的晶片組，相較第一代半導體材料，具更高效能與更高功率等優勢，被用於5G通訊、軍用雷達和電動車。

目前沒有任何國家在新興的第三代技術占據主導地位，大陸押注，若加快研發步調，可望提升本國企業的競爭力。對於這項消息，大陸工信部並未置評。

大陸高層領導人將於10月開會，制定下一個五年的經濟策略，包括擴大國內消費以及在國內製造關鍵技術產品。

中國大陸國家主席習近平已承諾，2025年前在無線網路、人工智慧等領域投資約1.4兆美元。半導體是中國大陸遠大科技目標的根本，但川普政府正威脅要切斷對中國大陸的供應。

大陸每年進口的積體電路價值逾3,000億美元，國內的半導體開發商也依賴美國製造的晶片設計工具和專利、以及來自美國盟友的關鍵製造技術。但隨美中關係惡化，陸企愈來愈難從海外獲得組件和晶片製造技術。

半導體 川普

延伸閱讀

抵不過寒冬！ 上半年陸近7成車企淨利潤下滑

大陸製口罩宜蘭也遭殃 縣藥師公會統計流入數量並不多

北部實名口罩竟是大陸劣品混充 藥師：其實很難辨別

彭博：美中若完全脫鉤 中國2030年成長率恐降至3.5%

相關新聞

華為拚突圍 喊一個世界兩套系統

美中科技戰進入白熱化，華為輪值董事長郭平在員工內部座談會中表示，美國制裁禁令給華為增加困難，尤其是高端手機，但並非不可克...

廣州通過方案 試點不動產跨境抵押

廣州市政府常務會議9月2日審議通過《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的行動方案》（簡稱《方案》），提出66條具體...

海南自貿港 加快制度創新

第八批海南自由貿易港制度創新案例新聞發佈會透露，海南自貿港對標世界最高水平開放形態，將加快制度創新，提升投資自由便利度。

雲南將打造綠能千億級產業

截至2019年底，大陸水電大省雲南綠色發電量佔比92%，居大陸全國第一位。未來5年，雲南將打造綠色能源千億級產業，力爭到...

湖北跨境電商B2B出口 啟動

通過湖北單一窗口申報的一批手提包、帆布手套、浴巾、勺子，已於9月1日零時以跨境電商B2B（企業對企業，以下同）直接出口貨...

服貿會北京開幕 拓貿易新戰場

中國國際服務貿易交易會定4日於北京開幕，作為新冠疫情出現以來中國首次在線下舉辦的大型貿易展會，本次服貿會將為中國乃至全球...

彭博：陸啟動IC原子彈專案

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸正在準備制定一套全方位的新政策，發展本國的半導體產業，「十四五規劃」將納入全力發展第三...

人民幣升勢止不住…三原因

人民幣對美元中間價昨（3）日又上調57個基點，報6.8319，創逾15個月新高，並且是連續第八個交易日走高。為何人民幣近...

投行：人民幣衝向6.7

人民幣兌美元中間價昨（3）日報6.8319元，創2019年5月14日（6.8365）以來的15個月新高，升值57個基點。...

5G手機價格 殺到4,340元

進入9月，大陸5G手機市場彌漫硝煙味，低調多年的中興手機率先發布，業界首款搭載屏下鏡頭的5G新機價格只要人民幣2,000...

跳槽創業公司？ 工程師搖頭

一家晶片廠至少投資人民幣百億元（新台幣434億元）級以上資金，若項目不被市場接納，就得要重新來過，這會讓創業公司經過幾輪...

陸掀晶片人才挖角戰

華為遭美國封殺後，大陸政府致力扶植大陸本土晶片企業，造成一場史無前例的晶片人才爭奪戰開打，華為旗下的海思半導體就祭出兩倍...

熱門新聞

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

美論述區分中共 習近平：中國人民絕不答應

華為面臨高階晶片斷供 稱困難並非不可克服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。