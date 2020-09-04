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湖北跨境電商B2B出口 啟動
通過湖北單一窗口申報的一批手提包、帆布手套、浴巾、勺子，已於9月1日零時以跨境電商B2B（企業對企業，以下同）直接出口貨物順利通關。這標誌湖北跨境電商B2B出口業務正式按下啟動鍵。
中新社報導，海關總署於8月13日將武漢關區納入第二批跨境電商B2B出口試點關區，並在9月1日正式啟動試點工作。湖北在全國第二批試點中，第一個開通跨境電商B2B出口業務。當日，湖北作為跨境電商B2B出口試點申報成功245票，總貨值78.14萬元（人民幣，下同），其中9710（跨境電商B2B直接出口）申報186票，總貨值72.18萬元，9810（跨境電商出口海外倉）申報59票，總貨值5.96萬元。
跨境電商B2B出口，採用企業一次登記、一點對接、簡化申報、便利通關、優先查驗、退貨底賬管理等有針對性的措施，為中小微出口企業提供更加便捷選擇，順應了跨境電商企業批量出口的需求。
湖北省商務廳此前舉辦跨境電商B2B出口業務培訓會，武漢海關、湖北單一窗口針對B2B出口政策解讀、企業前期對接和業務開展流程等進行培訓，並現場解答企業提出的問題。
數據顯示，2019年湖北跨境電商業務完成清單542.5萬票，同比增長29.3倍，貨值12.7億元，同比增長12.3倍。下一步，湖北將重點推動B2B跨境電商出口，用好跨境電商、市場採購等新業態、新模式共同優化營商環境，暢通國內國外兩大市場體系循環。
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