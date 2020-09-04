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雲南將打造綠能千億級產業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

截至2019年底，大陸水電大省雲南綠色發電量佔比92%，居大陸全國第一位。未來5年，雲南將打造綠色能源千億級產業，力爭到2025年全省綠色能源產業主營業務收入達到5200億元（人民幣，下同）。同時，積極推動對外合作，打造面向南亞東南亞的國際能源樞紐。

中新社報導，雲南省日前舉行加快構建現代化產業體系系列新聞發佈會，雲南省能源局副局長喬國新表示，目前，雲南省已形成以電力為優勢，煤、油、氣品種齊全的能源供應保障體系，綠色底色鮮明。同時，雲南已建成互聯互通電力通道13條，國際電力樞紐初具規模。　　

數據顯示，截至2019年底，雲南全省電力總裝機達9500萬千瓦，居中國第8位；2019年，全省發電量達3462億千瓦時，居中國第8位。截至2019年底，雲南綠色能源裝機佔比84%，綠色發電量佔比92%，清潔能源交易電量佔比97%，非化石能源消費佔比46%，四項指標均居中國第一位。　　

喬國新表示，在此基礎上，雲南省提出到2025年，全省綠色能源產業主營業務收入達到5200億元；到2030年，達到6500億元；到2035年，全面建成清潔低碳、安全高效的現代化能源產業體系。　　

「十四五」期間，在綠色電源建設方面，雲南省將建成金沙江烏東德、白鶴灘、瀾滄江托巴等大水電項目；推動瀾滄江上游古水等電站開工建設；建成800萬千瓦風電+300萬千瓦光伏項目；佈局建設水風光多能互補基地；新建小龍潭、新哨等火電項目。力爭到2025年，全省電源裝機容量達1.3億千瓦，綠色電源裝機比重突破86%。

此外，「十四五」期間，雲南省還將新建15項220千伏網架加強工程，完成邊境線220千伏變電工程全覆蓋；推進昭通頁岩氣開發，力爭到2025年產量達每年40億立方米；並積極建設世界一流的「中國鋁谷」，打造全球最大矽光伏全產業鏈基地。　　

省電 520 人民幣

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