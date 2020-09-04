海南自貿港 加快制度創新

第八批海南自由貿易港制度創新案例新聞發佈會透露，海南自貿港對標世界最高水平開放形態，將加快制度創新，提升投資自由便利度。

中新社報導，海南省委深改辦（自貿港工委辦）發佈6項營商環境類和2項社會治理類制度創新案例。8項制度創新案例包括：國際投資「單一窗口」；國土空間用途審批「多審合一」；遊艇等船舶證書「多證合一」；自由貿易賬戶下外資股權投資便利化監管；無線電審批制度改革釋放頻譜資源價值；臨床真實世界數據藥品和醫療器械註册應用；社會管理信息化、智能化、智慧化；創新調用檢察官辦案機制。

本次發佈的多個案例旨在推動自貿港投資自由便利。海南省商務廳副廳長榮延松表示，海南國際投資「單一窗口」整合招商、市場監管、項目審批等13個部門20個政務系統，提供企業設立登記、變更、註銷等179項投資服務的在線辦理、諮詢，覆蓋投資事前、事中、事後全流程。實現企業開辦最多跑一次，全流程縮減企業提交表單材料55%，縮減審批時限和環節近70%，企業開辦最快2天即可辦結。

三亞市委常委、副市長譚萍說，該市依託新設外資股權投資公司，利用多功能自由貿易賬戶投融資匯兌便利，突破現行外匯額度限制，靈活增加外資股權投資規模，打通外資股權投資便利化通道，為企業提供更高效靈活的跨境金融服務，更有利於多類境外股權投資機構在海南投資興業。

截至目前，已有977家企業通過國際投資「單一窗口」辦理了1996項投資有關業務；三亞市已吸引4家外資股權投資企業註册落地，合計註册資金達5000萬美元。