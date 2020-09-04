聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州通過方案 試點不動產跨境抵押

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市政府常務會議9月2日審議通過《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的行動方案》（簡稱《方案》），提出66條具體措施，包括推動廣州期貨交易所、粵港澳大灣區國際商業銀行落地，以及開展不動產跨境抵押登記，試點允許港澳居民將其在粵港澳大灣區內地購買的自住住宅抵押給港澳銀行，便利港澳居民在粵港澳大灣區購房。

中新社報導，《方案》圍繞推進重大項目和平台建設、促進粵港澳大灣區跨境貿易和投融資便利化、擴大金融業對外開放、推進穗港澳資金融通渠道多元化、進一步提升粵港澳大灣區金融服務創新水平、切實防範跨境金融風險六個方面提出了66條具體措施。

《方案》提出，推動廣州期貨交易所落地，在廣東自貿試驗區廣州南沙新區片區設立粵港澳大灣區國際商業銀行。目前，廣州正在配合國家有關部委做好交易所落地及交易品種研究儲備。與此同時，支持符合條件的港澳保險機構在南沙區設立經營機構；推動在南沙區設立港澳保險服務中心，為在大陸內地工作或居住並持有港澳保單的港澳居民提供人身保險和醫療保險的售後服務。

《方案》還提出，支持廣州地區銀行向港澳地區機構或項目發放跨境貸款；支持港澳銀行在穗分支機構為粵港澳大灣區建設提供貸款服務。支持廣州開展不動產跨境抵押登記，試點允許港澳居民將其在粵港澳大灣區內地購買的自住住宅抵押給港澳銀行，便利港澳居民在粵港澳大灣區內地購房。

《方案》還提及擴大跨境資產轉讓業務試點，支持設立人民幣海外投貸基金，支持大陸內地非銀行金融機構與港澳地區開展跨境業務，開展私募股權投資基金跨境投資試點。完善保險業務跨境收支管理和服務，對包括境內居民因到港澳旅行、留學和商務活動等購買的港澳地區個人人身意外險、疾病保險等可兌換的經常項目交易，指導廣州地區銀行提供便利的理賠、續保、退保等跨境資金匯兌服務。　　

根據該《方案》，廣州還將開展境外人員境內移動支付試點。廣州將支持規範設立粵港澳大灣區相關基金，引導港澳地區及海外各類社會資金參與粵港澳大灣區建設，為基礎設施建設等重大項目提供長期穩定的資金支持；支持非投資性企業開展股權投資試點，推進粵港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通，開展金融債券、公司債券、徵信產品等多方面合作；擴大粵港澳大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍，推動人民幣在粵港澳大灣區跨境便利流通和兌換。

保險 人民幣 廣東

延伸閱讀

吸引台青西進 廣州設立大灣區首家台青服務中心

大灣區第一家官方台青服務中心 廣州掛牌

渣打集團：林遠棟出任大灣區行政總裁

廣州台青創新創業服務中心今揭牌運營

相關新聞

華為拚突圍 喊一個世界兩套系統

美中科技戰進入白熱化，華為輪值董事長郭平在員工內部座談會中表示，美國制裁禁令給華為增加困難，尤其是高端手機，但並非不可克...

廣州通過方案 試點不動產跨境抵押

廣州市政府常務會議9月2日審議通過《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的行動方案》（簡稱《方案》），提出66條具體...

海南自貿港 加快制度創新

第八批海南自由貿易港制度創新案例新聞發佈會透露，海南自貿港對標世界最高水平開放形態，將加快制度創新，提升投資自由便利度。

雲南將打造綠能千億級產業

截至2019年底，大陸水電大省雲南綠色發電量佔比92%，居大陸全國第一位。未來5年，雲南將打造綠色能源千億級產業，力爭到...

湖北跨境電商B2B出口 啟動

通過湖北單一窗口申報的一批手提包、帆布手套、浴巾、勺子，已於9月1日零時以跨境電商B2B（企業對企業，以下同）直接出口貨...

服貿會北京開幕 拓貿易新戰場

中國國際服務貿易交易會定4日於北京開幕，作為新冠疫情出現以來中國首次在線下舉辦的大型貿易展會，本次服貿會將為中國乃至全球...

彭博：陸啟動IC原子彈專案

彭博資訊引述知情人士報導，中國大陸正在準備制定一套全方位的新政策，發展本國的半導體產業，「十四五規劃」將納入全力發展第三...

人民幣升勢止不住…三原因

人民幣對美元中間價昨（3）日又上調57個基點，報6.8319，創逾15個月新高，並且是連續第八個交易日走高。為何人民幣近...

投行：人民幣衝向6.7

人民幣兌美元中間價昨（3）日報6.8319元，創2019年5月14日（6.8365）以來的15個月新高，升值57個基點。...

5G手機價格 殺到4,340元

進入9月，大陸5G手機市場彌漫硝煙味，低調多年的中興手機率先發布，業界首款搭載屏下鏡頭的5G新機價格只要人民幣2,000...

跳槽創業公司？ 工程師搖頭

一家晶片廠至少投資人民幣百億元（新台幣434億元）級以上資金，若項目不被市場接納，就得要重新來過，這會讓創業公司經過幾輪...

陸掀晶片人才挖角戰

華為遭美國封殺後，大陸政府致力扶植大陸本土晶片企業，造成一場史無前例的晶片人才爭奪戰開打，華為旗下的海思半導體就祭出兩倍...

熱門新聞

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

美論述區分中共 習近平：中國人民絕不答應

華為面臨高階晶片斷供 稱困難並非不可克服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。