Zoom股價飆助李嘉誠坐穩香港首富 歸功此人投資

香港富商李嘉誠的事業王朝受到新冠肺炎疫情影響不小，卻因投資一檔受惠於疫情的股票，守穩香港首富的頭銜。這檔股票，就是股價在1日飆漲41%的視訊會議平台Zoom。

Zoom 1日收盤股價暴漲41%，收在457.69美元。依照彭博億萬富豪指數，Zoom這麼一漲，創辦人袁征個人財富一日內大增66億美元，讓他在財富增為230億美元，是台灣首富郭台銘身價的四倍，成為全球第50大富豪。

在Zoom股價大漲帶動下，李嘉誠持有Zoom股票總市值，一日激增32億美元，他個人總財富隨之擴大至326億美元，穩居香港首富。

李嘉誠在2013年開始投資Zoom，如今持有Zoom 8.5%的股票，總市值高達110億美元，占李嘉誠個人財富的比率為三分之一。

Zoom今年大漲之餘，李嘉誠旗下的長江和記實業和長江實業集團受到疫情和抗爭的影響，今年來股價跌了三分之一，數十年來藉危機入市而獲利的李嘉誠，今年開始設法撙節。

拜遠距工作與教學之賜，視訊會議平台Zoom在疫情期間第二次上調全年財測，營業利益有望較前次展望高一倍。Zoom上季營收較去年同期暴增355%至6.634億美元。

李嘉誠之所以投資Zoom，要歸功於他的密友周凱旋，她在2002年共同創設維港投資（Horizons Ventures），負責管理李嘉誠的投資基金。這家投資公司2013年和2015年參與Zoom兩輪的私募增資，Zoom去年上市時，李嘉誠的持股價值約為8.5億美元。

罕為人知的是，台灣松翰科技董事長陳賢哲是比李嘉誠更早投資Zoom的原始股東，他透過Digital Mobile Venture持有Zoom的股份，雖已出售部分持股，但以3月底最近一次揭露持股來看，如果陳賢哲沒有售股，他投資Zoom的持股價值將近35億美元。

陳賢哲曾是Zoom董事會的一員。他2011年加入了Zoom的種子投資，一年後，又參與A輪投資，直到2018年，陳賢哲才離開Zoom董事會。