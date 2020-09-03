印度禁用118款中國APP 陸商務部：堅決反對

印度昨追加禁用118款中國APP，大陸商務部發言人高峰3日回應，印度信息技術部以所謂「有損印度主權與完整、印度國防、國家安全與公共秩序」為由，封鎖118個中國APP，中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

央視新聞報導，高峰表示，印方濫用「國家安全」概念，對大陸企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中方一貫要求海外陸企遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害大陸投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

高峰強調，中方敦促印方糾正錯誤做法。中印經貿合作是互利共贏的。希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括大陸企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。