快訊

實名制口罩混陸貨 食藥署勒令加利科技停工、明起接受民眾退換貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度禁用118款中國APP 陸商務部：堅決反對

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部發言人高峰。中新社
大陸商務部發言人高峰。中新社

印度昨追加禁用118款中國APP，大陸商務部發言人高峰3日回應，印度信息技術部以所謂「有損印度主權與完整、印度國防、國家安全與公共秩序」為由，封鎖118個中國APP，中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

央視新聞報導，高峰表示，印方濫用「國家安全」概念，對大陸企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中方一貫要求海外陸企遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害大陸投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

高峰強調，中方敦促印方糾正錯誤做法。中印經貿合作是互利共贏的。希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括大陸企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

印度

延伸閱讀

中印邊境再緊張 中國否認衝突中有印軍死亡

邊境爭端未解 印度再禁118個中國app

推特又傳駭客攻擊 印度總理莫迪帳號遭殃

軟銀投資印度線上學習公司Unacademy

相關新聞

印度禁用118款中國APP 陸商務部：堅決反對

印度昨追加禁用118款中國APP，大陸商務部發言人高峰3日回應，印度信息技術部以所謂「有損印度主權與完整、印度國防、國家...

繼愛奇藝 中概股「跟誰學」也遭美國證管會調查

繼愛奇藝之後，又有一家中概股「跟誰學」也遭美國證管會（SEC）調查。之前已有做空機構指控該公司虛報銷售額。

華為面臨高階晶片斷供 稱困難並非不可克服

華為輪值董事長郭平談到美國打壓時說，美方5月增加的出口限制措施對華為增加了一些困難，但並非不可克服。他還說，「一個世界兩...

名符其實的「金飯碗」陸銀人均月薪高達11萬元

受新冠肺炎疫情影響，上半年大陸銀行業員工人均收入普遍下滑。但新京報統計36家上市銀行的半年報指出，今年上半年大陸上市銀行...

連4個月擴張！8月大陸財新服務業PMI高於預期

財新網3日公布，8月大陸財新服務業PMI為54.0，略低於7月的 54.1。增速雖然較6月的近十年高點回落，但行業整體仍...

陸銀降薪潮來襲 上半年人均收入最高少了17%

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，今年上半年，大陸銀行業雖未因疫情出現大規模裁員，但確實存在薪酬較去年減少的情況。...

陸科技股利多頻傳 牛市行情不墜

中國經濟穩定復甦，採購經理人指數連三月維持於榮枯線上，經濟的復甦也反映在近期陸股漲幅，隨著第二季陸股財報相繼報喜，8月份...

疫情衝擊 大陸前7月餐飲收入下滑近三成

大陸飯店協會與新華網2日發布「2020中國餐飲業年度報告」，受疫情影響，今年前七月，餐飲收入達人民幣1.8兆元（約新台幣...

雷軍：小米手機進入歐洲市場占有率前三名

小米董事長兼CEO雷軍3日發文稱，小米手機業務取得三大進展：站穩高端，年初小米10和小米10 Pro超預期，最近小米10...

華為輪值董座郭平：一個世界兩套系統，是可能的

美中科技戰進入白熱化，華為輪值董事長郭平日前在內部座談表示，美國對華為制裁，因憂心大陸5G領先會讓美方失去主導世界的權力...

郭平：能打敗華為的只有華為自己 會繼續投資海思

華為心聲社區網3日公布華為輪值董事長郭平在內部座談稱，面對美國打壓，對華為終端特別是高端手機業務產生一定的困難，但是相信...

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

人民幣對美元中間價3日又上調57個基點，報6.8319，創逾15個月新高，並且是連續第8個交易日走高。為何人民幣近期漲勢...

熱門新聞

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

5歲女童被鄰居抱走！內褲染血嚴重撕裂傷 命危搶救中

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

大陸外交部：印度「不打自招」非法越線挑釁

廣西大學推女生安全攻略 「三不露」連細肩帶都不能穿：防產生誘惑

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。