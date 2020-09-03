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名符其實的「金飯碗」陸銀人均月薪高達11萬元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸上市銀行人均月新高達新台幣11萬元，其中招商銀行更超過22萬元。路透
大陸上市銀行人均月新高達新台幣11萬元，其中招商銀行更超過22萬元。路透

受新冠肺炎疫情影響，上半年大陸銀行業員工人均收入普遍下滑。但新京報統計36家上市銀行的半年報指出，今年上半年大陸上市銀行人均月薪仍達人民幣2.6萬元（約新台幣11萬元），招商銀行更高達新台幣22萬元，果真是名符其實的「金飯碗」。

大陸A股上市銀行2020年半年報已全數公布，新京報統計，36家銀行員工總薪酬支出約人民幣3,800億元，其中34家銀行披露了在職員工數量，共計約241萬人，人均薪酬人民幣15.7萬元，月薪2.6萬元。

上半年人均薪酬「第一梯隊」的是超過人民幣30萬元（約新台幣129萬元）的招商銀行和蘇農銀行，分別達到31.15萬元、30.15萬元。由此計算，兩家銀行員工上半年平均月薪都超過人民幣5萬元（約新台幣21.5萬元）。

「第二梯隊」為人均薪酬在人民幣20萬至30萬元之間的11家銀行，包括平安銀行、中信銀行、浦發銀行等，主要為股份制銀行和老牌的地方銀行。

近年上市的多家地方銀行，如成都銀行、青島銀行、鄭州銀行等，人均薪酬集中在人民幣15萬至20萬元。六大國有商業行薪資水準反而墊底，人均薪酬都未超過人民幣15萬元，其中最低的是郵儲銀行，但人均收入也有人民幣11.96萬元（約新台幣51萬元）。

但報導也指出，財報披露的數字是報稅金額，包括工資和獎金，在扣除個人所得稅和「五險一金」等社會保險費後，實際拿到的數字並沒有那麼多。

此外，同一家銀行不同崗位的薪酬也有明顯差異。例如因金融科技日漸受到重視，技術研發、網絡金融相關部門的薪酬就會比較好。

也有股份制銀行信貸部門員工稱，今年3、4月時曾只領到人民幣3,000元的基本工資，當時因為疫情沒有辦法出去跑業務，自然就沒有貸款增量業績。

人民幣 疫情

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