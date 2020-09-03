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連4個月擴張！8月大陸財新服務業PMI高於預期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
8月大陸財新服務業PMI為54.0，略低於7月的 54.1。財新網
8月大陸財新服務業PMI為54.0，略低於7月的 54.1。財新網

財新網3日公布，8月大陸財新服務業PMI為54.0，略低於7月的 54.1。增速雖然較6月的近十年高點回落，但行業整體仍連續四個月保持成長。

之前公布的8月財新大陸製造業PMI為53.1，較7月提高0.3個百分點，由於製造業的增幅大於服務業PMI降幅，8月財新大陸綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於今年6月。

此走勢與統計局PMI一致。大陸國家統計局公布的8月服務業商務活動指數上升1.2個百分點至54.3，綜合PMI則上升0.4個百分點至54.5，創今年新高。

8月服務業新訂單指數繼續小幅下降，但為連續四個月處於擴張區間。月內銷售增長的企業普遍反映，企業復工帶動客戶數量增長。在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數雖為近三個月最低，但仍處於擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業供給和需求的持續恢復終對就業有正面效果，當月就業指數結束六個月的連續收縮，是今年2月以來首次站上榮枯線，面對日益增多的市場訂單，企業決定擴大用工規模。這也直接推高服務業企業的成本，加上原材料價格穩步上揚，當月服務業投入品價格指數繼續在擴張區間上升。

大陸服務業的供求的同步復甦仍在繼續，外需仍有不確定性。服務業經營活動指數和新訂單指數連續第四個月保持擴張，擴張速度放緩，使得服務業積壓工作指數當月回到榮枯線以下。

PMI

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