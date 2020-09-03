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陸銀降薪潮來襲 上半年人均收入最高少了17%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸六大國有商業銀行上半年職工人均收入全面出現下滑。中新社
大陸六大國有商業銀行上半年職工人均收入全面出現下滑。中新社

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，今年上半年，大陸銀行業雖未因疫情出現大規模裁員，但確實存在薪酬較去年減少的情況。其中，江蘇銀行上半年員工人均收入降幅更高達17.67%。

上個月初，大陸就傳出銀行業出現降薪潮，但各國有商業銀行和股份行紛紛出面否認。界面新聞根據2020年中期業績報告統計發現，大陸36家A股上市銀行中，除去3家未透露相關數據無法計算，有16家銀行上半年員工收入出現年比下降。

具體來看，六大國有商業銀行上半年職工人均收入全面出現下滑。其中，交通銀行人均收入雖然最高，達到17.69萬元（約新台幣76萬元），但降幅也高居首位，達6.32%。

其次為建設銀行，降幅6.11%，人均收入人民幣13.14萬元；工商銀行降幅最小，僅0.45%；郵儲銀行人均收入最低，為人民幣12.05萬元（約新台幣52萬元）。

在股份行方面，平安銀行依然保持人均收入的領先地位，為人民幣30.06萬元（約新台幣129萬元），比去年同期下降10.31%；華夏銀行降幅居次，為7.80%。

早前傳出降薪20%傳聞的中信銀行，今年上半年人均收入則是成長13.83%。

在城市商業銀行、農商行方面，江蘇銀行上半年員工人均收入年比下降17.67%，是所有上市銀行中降幅最大，上海銀行則以12.53%的下降幅度排名第二，但這兩家銀行，上半年凈利潤增其實分別成長5%、4%。

界面新聞並指出，今年上半年，受疫情以及各銀行金融科技轉型等影響，據不完全統計，有至少1,300多家銀行網點、分支機構被關閉。與此同時，人員削減、結構調整也成為業內議論的焦點話題。

報導整理2020年上半年上市銀行財報發現，至少從報告期內數據來看，銀行業的裁員情況並不明顯。六大國有商業銀行中，僅本身員工數量最多的農行、工行員工數量年比減少2.02%、0.99%；中行、交行、建行則是小幅度增加；而郵儲銀行員工數更大增12.37%。

報導稱，為響應大陸官方「穩就業」的號召，僅工行一家今年校園招聘人數就達到1.8萬人。股份制銀行方面，僅興業銀行員工數減少0.74%，浦發銀行和平安銀行員工數上半年則增加4.61%和4.33%。

從上半年數據來看，大陸銀行業並未出現裁員潮，但薪酬降低情況則較為普遍。但界面新聞也指出，銀行業從業人員實際到手的收入與KPI、業績掛鉤，月收入明顯下滑，年終獎金也就難以期待。

此外，其他員工福利今年或多或少也會「縮水」。更有大型股份行從業人士稱，前台銷售崗位的人員甚至還頻頻出現「薪水倒扣」的情況。

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