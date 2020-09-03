雷軍：小米手機進入歐洲市場占有率前三名
小米董事長兼CEO雷軍3日發文稱，小米手機業務取得三大進展：站穩高端，年初小米10和小米10 Pro超預期，最近小米10至尊版熱銷；小米智慧工廠第一期落成；近兩年主攻歐洲市場，已經進入市場占有率前三名。
證券時報報導，小米之前公布上半年財報，營收人民幣1,032.4億元，年增7.9%；獲利人民幣66.6億元，年增29.3%。
此外，智慧手機發展至今，除了機身大小和攝影鏡頭畫素變化外，折疊螢幕手機成為新主流，華為、三星都已經發布二代折疊螢幕手機。但由於昂貴的售價，入手折疊螢幕手機的用戶仍是少數。而以高性價比著稱的小米手機有望殺出重圍。
消息指出，小米折疊螢幕手機可能最快在今年底或明年發布，OPPO、vivo的折疊螢幕手機（工程樣本）已經露臉，未來有望掀起新一波換機潮。
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