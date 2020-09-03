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漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
人民幣對美元匯率近期走勢強勁，引發市場關注。中新社
人民幣對美元匯率近期走勢強勁，引發市場關注。中新社

人民幣對美元中間價3日又上調57個基點，報6.8319，創逾15個月新高，並且是連續第8個交易日走高。為何人民幣近期漲勢如此強勁？中新網指出，主要原因有三：美元指數走弱、中國經濟基本面持續改善，以及人民幣資產吃香。

報導稱，一般來說，美元指數強弱與人民幣等非美元貨幣具有反向關係。今年5月下旬以來，美元指數開啟跌勢，近期更是一度跌破92，創下2018年5月初以來的新低。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，由於聯準會「天量」貨幣投放，在市場對於美元貶值的預期下，美元指數持續下跌，包括人民幣在內的非美元貨幣出現了升值走勢。

其次，溫彬說，中國疫情防控成效顯著，中國經濟也持續恢復改善，主要經濟指標在逐漸向好，第2季中國是唯一GDP實現正增長的主要經濟體，這對人民幣是有力的支撐。

大陸國家統計局的數據顯示，7月份商品零售增速出現今年首次由負轉正，出口增速更達到兩位數。且8月份製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，均已連續六個月保持在臨界點以上。

第三，溫彬指出，中國正持續推動金融市場開放，國際投資者看好中國經濟的前景和人民幣資產，國外資本持續流入中國資本市場，也有利於人民幣升值。

大陸國家外匯管理局近期公布的數據顯示，7月，外資凈增持中國境內上市股票和債券規模較去年同期大增1.4倍，大陸外匯存底餘額也已連續四個月正增長。

中信證券固收首席分析師明明表示，在全球央行維持寬鬆的背景下，中國央行在疫情期間貨幣政策保持謹慎、維持定力，中美利差維持高位，人民幣資產的吸引力明顯增強，這也推動了人民幣匯率走強。

截至8月28日，中美10年期國債利差已超過230個基點，人民幣資產較高的收益吸引外資不斷流入。

對於人民幣匯率未來走勢，溫彬認為，短期來看，因中國經濟持續回升，國際投資者看好中國資本市場，外資持續流入，這些因素預計將進一步推動人民幣升值。

但中長期來看，隨著人民幣形成機制進一步市場化，人民幣匯率會在合理均衡水平上保持雙向波動。

明明則分析，人民幣匯率走強或仍將延續，但考慮到後續可能存在的風險，包括全球避險情緒、中美關係以及不對稱的資本管制，人民幣匯率可能呈現為斜率放緩的升值走勢，短期人民幣匯率區間或為6.7~6.8。

在岸人民幣即期匯率2日終止八連升，小貶22個基點，收報6.8261。不過滙豐環球研究最新報告，將今年底人民幣對美元匯率預測調升至6.7，明年底則調升至6.6。滙豐原本預測今明兩年的人民幣匯率均為6.95。

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