宅經濟夯 長三角筆電、手機出口激增

隨著「宅經濟」的興起，海外筆記型電腦與手機的市場需求暴增，位於江蘇昆山的緯創智能（昆山緯創）表示，工廠迎來了繁忙季，供應鏈也開始吃緊。5月分，該公司之前下跌的出貨量全部追回，銷售額增速開始由負轉正，而筆記型電腦等宅經濟產品的出口激增，也助推了大陸長三角地區外貿增長。

第一財經報導，作為江蘇省外貿龍頭企業，昆山緯創主要從事筆記型電腦、智慧型手機等產品研發、設計和製造，是抓住了這輪疫情機遇的受益者。疫情的衝擊下該公司走出了強勁的V型反彈，3月中全面恢復了產能，明顯的轉變發生在第二季；到5月分，之前下滑的出貨量就全部追回，銷售額增速開始轉負為正。

今年1到7月，昆山緯創的出口額較去年同期增長了33%，已擴增生產線的工廠，正在加班加點地滿負荷運轉。

作為聯想在全球最大的PC研發和製造基地，位於安徽合肥的聯寶電子科技有限公司（聯寶科技）也抓住了機遇。1到7月，聯寶科技實現了496億元（人民幣，下同）的營收，較去年同期增長40%；出貨量高達1648萬台，較去年同期增長25%，均實現了逆勢上揚。

筆記型電腦等「宅經濟」產品的出口激增，助推了長三角地區外貿的增長。比如，作為外貿大省，江蘇省出口逐步回穩，今年以來，江蘇省防疫物資、宅經濟產品出口增長較快。據南京海關公布數據顯示，1到7月，江蘇省外貿進出口降幅較上半年縮小1.1個百分點，占同期大陸進出口總值的14%，其中，出口降幅較上半年縮小1.1個百分點；7月當月，江蘇省外貿出口增長1.3%。

在出口產品上，防疫物資、積體電路、手機出口增長較快，前7個月，江蘇省積體電路出口增長15.1%，手機出口增長21.9%，筆記型電腦出口增長3.1%。

至於筆記型電腦等宅經濟產品市場能夯多久？緯創智能全球製造總經理周泓任認為，目前市場尚未飽和，工廠加班的狀況仍會持續，出口相較去年應能維持增長到年底，但明年趨勢還無法確定，需要觀察各國疫情發展、貿易摩擦演變，以及宅經濟需求能否持續。