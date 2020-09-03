陸汽車消費指數 9月旺季看漲

中國汽車流通協會1日發布最新一期「汽車消費指數」：2020年8月汽車消費指數為76.6，較上月有所上升；9月汽車市場進入旺季，疊加車展、新車上市、政策等因素，預計汽車銷量會增長較多。

中新社報導，從構成汽車消費指數的分指數來看，8月需求分指數為86.1，較上月有所上升。此外，8月購買分指數為82.8，表明消費者實際購買意願有所上升。

中國汽車流通協會表示，進入到下半年，各大廠商加快產銷節奏，新車上市以及終端價格下降，經銷商優惠促銷力度加大，7月份實際銷量超預期增長，汽車市場恢復速度加快。隨著疫情防控措施有序放開，各行各業加快恢復，學校開學意味著居民生活恢復到日常水平，居民消費需求復甦，汽車消費意願也將得到進一步回升。

據分析，9月汽車市場進入傳統旺季，天氣逐漸涼爽，進店看車客戶增多，季節性上升將有效帶動車市銷量增長。一些地區推出政策促進汽車消費，新能源汽車下鄉政策持續到年底，這些政策會促進市場的微量增長。

此外中秋節疊加「十一」假期，9月底節前效應會促進部分需求釋放。與此同時，新車上市，廠家會加大力度進行營銷推廣，廠商、經銷商也會適時加大對老車型的促銷力度，整體來看，9月汽車市場預計銷量較8月會有所上升。