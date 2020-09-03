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正新雞排躍陸小吃店一哥

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬／上海2日電
正新雞排在大陸開出2萬2,030家店，是中國規模最大的小吃連鎖品牌。（網路照片）
正新雞排在大陸開出2萬2,030家店，是中國規模最大的小吃連鎖品牌。（網路照片）

賣炸雞，強調發源自台灣夜市名攤的正新雞排，在大陸開出2萬2,030家店，是肯德基的三倍、麥當勞七倍，做成中國規模最大的小吃連鎖品牌。正新雞排董事長陳傳武表示，即便做成中國雞王，正新仍「只賺一個雞排的差價」，獲利關鍵在瞄準低消費客群 ，征服下沉市場（意指三四線城市）。

耐人尋味的是，正新雞排雖然打著台灣香雞排名號，老闆卻是道地的溫州人，只因當年供貨給台資攤商，陳傳武在1995年創辦溫州市白雲食品，做冷凍鮮雞排供貨給台資攤商，為了解決庫存囤貨，挹注現金流，「順便」就在浙江溫州開一家正新休閒小吃店，主打的正新雞排就標榜從台灣夜市發源而來。

從溫州的正新休閒小吃店，到正新雞排專賣店，陳傳武是在2000年踏出轉型的關鍵一步，從浙江溫州到上海，成立正新食品集團，再從上海向華東，擴及全中國市場。

36氪報導，正新雞排著眼的是最不起眼的大眾餐飲市場。開店足跡遍布全大陸500個城市，做成下沉市場連鎖餐飲第一名，也因此才能將再傳統不過的路邊攤小生意，做出驚人的規模、可觀的利潤。

餐飲投資機搆番茄資本創始人卿永分析，正新之所以能夠在小吃行業脫穎而出，取決於平價差異化定位。白話來說，就是「吃正新的人 ，很多是吃不起肯德基的人 。」

正新主打的招牌「雞排 + 酸梅汁」 套餐， 原價人民幣12元雞排，套餐價10元還送5元酸梅汁，就是鎖定小吃街、火車站、校區商圈、鄉鎮主街道等人流密集區的低消費人群（消費均價15元以內）。

但要開能出兩萬家店，不是一帆風順，從2000~2013年正新雞排堅持直營，僅開出1,000家店。發現要擴張，直營此路不通；而在2013年大陸爆發禽流感，賣吃的，尤其跟雞有關的一家家關門大吉，陳傳武非但沒有關店，反而加快擴張速度改道開放加盟，才帶動品牌擴張期。

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