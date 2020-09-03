50嵐豪大 都有山寨版

台灣小吃物美價廉，但山寨品牌在大陸橫行，台灣知名連鎖茶飲品牌「50嵐」、士林夜市人氣攤「豪大大雞排」，在大陸也遍地開花，但都跟台灣的原祖八竿子打不著邊。

品牌被山寨吃悶虧的士林夜市人氣攤「 豪大大雞排」，但在大陸花開遍地的豪大大雞排、豪大大香雞排、豪爽豪大大……卻都不是真的「 豪大大雞排」。

在上海開得最火的豪大大雞排有兩家，分別是上海和庚貿易和上海味嘉餐飲管理。和庚貿易是台資企業，也表明與台灣的「豪大」沒有關係。

至於台灣HOT-STAR豪大大雞排，因商標被搶註，也被迫以「正豪大大雞排」問世。儘管台灣「豪大大雞排」海外授權事業部樂觀以對，「市場這麼大，不擔心競爭的問題。做生意最重要的是把分內的事做好，不要惡性競爭。」，但賽貝知識產權平台分析，事實擺在眼前的是，品牌改名造成推廣成本和維權的額外開支，對企業都是不小的負擔。

另一家被嚴重山寨的品牌就是飲料店「50嵐」，創始人馬瑞東原本只想專心固守台南本土市場，50嵐的台北代理商、深耕茶業老闆樓更深，想要進軍大陸市場，沒想到大陸早就有50嵐茶飲而且被上海真鍋咖啡公司註冊，樓更深被迫新創品牌「1點點」。

「1點點」招牌右下角有一行小字，刻意標榜台北50嵐關係企業，它移植台灣用上等茶葉、配以奶蓋和水果，引領大陸新式茶飲風潮。