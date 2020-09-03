昆山蛻變金融改革試驗區

江蘇省昆山市近日獲批准為全國金融改革試驗區，成為大陸首個具有兩岸特色的金融改革試驗區，昆山市政府指出，將以兩岸金融創新合作為主線，爭取五年內，在兩岸金融創新合作包括協助企業抵抗風險上獲得重要突破。

中新網報導，昆山市台辦指出，人民銀行、國家發改委、財政部、商務部等已聯合印發《江蘇省昆山市建設金融支援深化兩岸產業合作改革創新試驗區總體方案》。昆山金融改革試驗區將以兩岸金融創新合作為主線，突出昆山對台合作和開放型經濟發展優勢，擴大對台金融業開放，加強兩岸金融人才交流，提升昆山在兩岸金融改革創新中的影響力。

這次新獲批准的昆山金融改革試驗區，將突出昆山對台合作和開放型經濟發展優勢，擴大對台金融業開放，加強兩岸金融人才交流，提升昆山在兩岸金融改革創新中的影響力。

台灣金融機構中，現有彰化銀行在昆山設立分行，中華開發等在昆山投資。至2019年底，昆山累計批准台資項目5,196個，投資總額超620億美元，註冊資本319億美元。台灣有影響的製造業企業多在昆山投資經營，有10萬台商台胞在這裡落腳。

台資經濟占昆山地區生產總值的30%，工業總產值的50%，利用外資的60%，進出口總額的70%。