淡季好旺 陸車上月銷量增11%
8月大陸汽車銷量218萬輛，年增11.3%，在淡季期間表現突出，9月汽車市場進入旺季，加上車展、新車上市、政策等因素，預估汽車銷量會增長較多。
中國汽車工業協會（中汽協）昨（2）日發布數據顯示，8月銷量優於預期，但累計今年前八個月大陸汽車銷量1,454萬輛，比去年同期下降9.7%。
乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）昨天也發文指出，今年疫情影響下的銷量走勢呈現年初較低迷的特徵，隨著9月底北京車展等行銷活動的推動，「金九銀十」的銷量回升效果應該明顯。此外，今年夏季的洪澇災害較嚴重，雖然秋收稻穀等價格比去年有所上升，但洪澇災害影響下的農民秋收效果不是很強，秋季縣鄉市場購車的效果可能不強。
中國汽車流通協會發布的最新一期汽車消費指數顯示，8月汽車消費指數為76.6，較7月有所上升；9月汽車市場進入旺季，加上車展、新車上市、政策等因素，預計汽車銷量會增長較多。
中國汽車流通協會表示，進入下半年後，各大廠商加快產銷節奏，新車上市及終端價格下降，經銷商優惠促銷力度加大，7月實際銷量超預期增長，汽車市場恢復速度加快。隨著疫情防控措施鬆綁，各行各業加快恢復，汽車消費意願也將得到進一步回升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言