淡季好旺 陸車上月銷量增11%

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

8月大陸汽車銷量218萬輛，年增11.3%，在淡季期間表現突出，9月汽車市場進入旺季，加上車展、新車上市、政策等因素，預估汽車銷量會增長較多。

中國汽車工業協會（中汽協）昨（2）日發布數據顯示，8月銷量優於預期，但累計今年前八個月大陸汽車銷量1,454萬輛，比去年同期下降9.7%。

乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）昨天也發文指出，今年疫情影響下的銷量走勢呈現年初較低迷的特徵，隨著9月底北京車展等行銷活動的推動，「金九銀十」的銷量回升效果應該明顯。此外，今年夏季的洪澇災害較嚴重，雖然秋收稻穀等價格比去年有所上升，但洪澇災害影響下的農民秋收效果不是很強，秋季縣鄉市場購車的效果可能不強。

中國汽車流通協會發布的最新一期汽車消費指數顯示，8月汽車消費指數為76.6，較7月有所上升；9月汽車市場進入旺季，加上車展、新車上市、政策等因素，預計汽車銷量會增長較多。

中國汽車流通協會表示，進入下半年後，各大廠商加快產銷節奏，新車上市及終端價格下降，經銷商優惠促銷力度加大，7月實際銷量超預期增長，汽車市場恢復速度加快。隨著疫情防控措施鬆綁，各行各業加快恢復，汽車消費意願也將得到進一步回升。

車展 疫情 北京

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