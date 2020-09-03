航空貨運熱 獲利貢獻大

今年上半年受到疫情影響，路面交通受阻，但貨機運輸需求量卻大增，口罩、防護衣及電子產品都需要貨機來快速運送，圓通速遞近年積極布局貨機市場，成為這一波疫情下的大贏家。

羊城晚報報導，圓通速遞由於深化國際與航空網路布局，大幅提升海外業務收入，今年上半年，圓通開通定期、不定期國內、國際航線近40條，銷售收入近人民幣5億元，運行效率和日利用率大幅提升，對公司獲利貢獻很大。

此外，圓通憑藉在航空貨運方面的卓越表現和在東南亞地區擁有密集航空樞紐的優勢，持續為中國大陸與東南亞國家商貿運輸和經濟交流活動貢獻物流力量。

累計今年前八個月，圓通航空共執行中國-巴基斯坦航線全貨航班126班次；最近更是與在中、在巴相關企業和客戶合作，助力巴基斯坦水果之王—巴芒實現了疫後到華第一單，並助力vivo等中國企業在後疫情時代走出去。