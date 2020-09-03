阿里砸287億 加碼圓通速遞

「雙11」購物節前，阿里巴巴大手筆投資物流產業，加碼投資人民幣66億元（新台幣287億元）買進大陸第三大快遞公司圓通速遞12%股權，累計阿里巴巴持有圓通速遞22.5%股權，位居第二大股東。

A股圓通速遞昨（2）日攻上漲停板，收盤價人民幣18.37元；港股圓通速遞盤中一度暴漲275%，收盤港幣7.15元，大漲259%。

路透報導，有消息人士表示，阿里巴巴正與圓通速遞董事長喻渭蛟夫婦洽商提高持股至30%，目標成為圓通的最大股東。

圓通速遞今年上半年營運表現亮麗，淨利潤人民幣9.71億元（約新台幣42億元）。另外，圓通速遞擬定向增發募資不超過人民幣45億元，用於多功網路樞紐中心建設、運能網路提升、信息系統及數據能力提升並補充流動資金。

36氪報導，圓通目前有12架全貨機，疫情以來深入參與阿里巴巴旗下菜鳥全球包裹網路運行，執飛菜鳥前往馬來西亞、巴基斯坦等地的外貿和抗疫運輸。

圓通與菜鳥在香港共同投建的世界級物流樞紐；在數位化方面，圓通與菜鳥將聯合開發營運快遞物流先進設備，建立智慧物流大數據應用。

在阿里巴巴的物流版圖中，「通達系」（圓通、中通、申通及韻達）一直占據著重要位置，近十年來，阿里巴巴曾數次入股「通達系」各大成員，在董事長張勇的主導下，阿里巴巴曾先後與匯通、圓通、中通、申通、韻達在資本方面的合作，以加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。

大陸電商競爭正趨於白熱化，目前京東和順豐憑藉自營模式下更優的服務時效和品質，在物流領域站穩腳跟，而拼多多也與印尼快遞極兔傳出合作，憑藉性價比殺出一條路。再加上疫情充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用，用資本與各大物流公司加深捆綁，也成了阿里巴巴的重要戰略。面對對手們步步緊逼，阿里仍將不斷加碼對物流的投入。