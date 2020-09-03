8月樓市需求殷 89城新房價格漲

8月中國大陸多地房地產市場「淡季不淡」，購房需求繼續釋放，房價穩中微升。中指研究院9月1日數據顯示，2020年8月，中國大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺15605元人民幣，環比（與上一個月相比）上漲0.50%，漲幅較上月擴大0.07個百分點。

中新社報導，從漲跌城市個數看，100個城市中，89個城市新房價格較上月上漲，10城市環比下跌，1個城市與上月持平。房價上漲城市數量較7月增加9個。紹興、邯鄲、杭州、臨沂等城市8月房價漲幅居前，環比漲幅超過1%。

中指研究院指數事業部研究主管程威在當日的線上形勢分析會上指出，8月百城房價漲幅擴大，一方面源於當月各地購房需求入市的積極性依然較高；另一方面，房企傾向於推出房價相對較高的房源，這一定程度上拉高房價的環比漲幅。她指出，今年以來，百城新房價格累計漲幅已經接近2019年同期水平。

房價保持升勢的同時，8月大陸各地樓市成交量也繼續回升。程威透露，1至8月，大陸50個重點監測城市商品住宅成交面積同比下降6%，絕對規模仍然處在近5年的低位，但降幅繼續收窄。