大陸加強環保 資源稅法上路

「中華人民共和國資源稅法」9月1日起施行。大陸國家稅務總局表示，該稅法在保持現行稅制框架和稅負水平總體不變的基礎上，增強資源稅在促進資源節約集約利用、加強生態環境保護方面的功能。

中新社報導，資源稅稅目有164個，涵蓋了所有已經發現的礦種和鹽。其中，對原油、天然氣、中重稀土、鎢、鉬等戰略資源實行固定稅率，由稅法直接確定。其他應稅資源實行幅度稅率，由稅法確定幅度，並授權省級地方政府提出本地區的具體適用稅率，報同級人大常委會決定。

根據資源稅法授權規定，各省區市陸續審議通過了本地區應稅資源的具體適用稅率、計徵方式和減免稅具體辦法。

在資源大省山西，為鼓勵企業提高資源綜合利用率，促進資源應採盡採、充分利用，避免資源浪費和環境汙染，對納稅人開採共伴生礦、低品位礦的，依據地質勘查報告和礦產資源儲量備案證明，減徵30%資源稅；對納稅人開採尾礦的，免徵資源稅。

在河南，當地將已探明儲量並頒發採礦許可的75個礦種納入徵稅範圍，覆蓋該省全省目前開發的所有資源品目，並統籌考慮資源品位、開採條件及對生態環境的影響，確定了各稅目的適用稅率、計徵方式。

大陸國家稅務總局財產和行為稅司副司長劉宜表示，稅法所列164個稅目中，有158個稅目實行從價計徵，其餘6個稅目可視徵管便利度選擇實行從價計徵或者從量計徵。

根據有關規定，資源稅法施行3年內，對充填開採置換出來的煤炭，資源稅減徵50%。西山煤電（集團）有限責任公司是中國大陸最大的煉焦煤生產基地。以企業年充填量60萬噸測算，預計可享受減稅1122萬元人民幣。