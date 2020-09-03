中馬欽州園區 金融創新5項試點

中國人民銀行南寧中心支行1日披露，廣西獲批開展中馬欽州產業園區金融創新試點，實施跨境人民幣雙向流動便利化、境外項目人民幣貸款等五項試點業務，進一步提升廣西金融開放合作水平。

中新社報導，「中國—馬來西亞欽州產業園區」是中國大陸和馬來西亞兩國政府合作建設的中國大陸境內第三個國際園區。

今年8月，中國人民銀行批覆同意廣西開展中馬欽州產業園區金融創新試點。據中國人民銀行南寧中心支行表示，「中馬欽州產業園區金融創新試點方案」制定了投融資便利化和跨境資金流動便利化兩大類、共五項創新試點業務，具有創新度大、便利度高、優惠度強、惠及面廣的特點。

五項創新政策包括：跨境人民幣雙向流動便利化業務；跨境人民幣同業融資業務；中馬欽州產業園區境外項目貸款業務；簡化人民幣NRA帳戶離岸劃轉業務辦理流程；境內信貸資產跨境轉讓業務。

其中，「跨境人民幣雙向流動便利化業務」屬中國大陸首創，支持經濟主體充分利用境內外「兩個市場、兩種資源」，靈活配置、管理和使用人民幣，極大減少資金和匯兌成本。「跨境人民幣同業融資業務」是大陸首個區域性跨境人民幣同業融資制度創新，能為馬來西亞銀行開展人民幣業務提供流動性保障，拓寬馬來西亞銀行配置人民幣資金的渠道。

近日，中馬欽州產業園區金融創新試點工作部署推進會在廣西南寧和馬來西亞吉隆坡以視訊連線形式召開，促成廣西轄區6家試點銀行簽訂創新業務意向合約41.8億元人民幣。