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花旗銀行取得證券投資基金託管資格

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

花旗銀行2日表示，大陸證券監督管理委員會已經批准該行中國大陸事業取得證券投資基金託管資格，這也是時隔兩年後，再次有外資銀行獲得證券投資基金託管人資格。

路透報導，花旗銀行是取得此一執照的首家美國銀行業者，獲基金託管業務資格後，花旗中國將為大陸境內的公募基金和私募基金提供基金託管服務。

星展集團昨也宣布，已獲得證監會頒發的《關於核准設立星展證券(中國)有限公司的批復》，星展證券（中國）將成為最新一家外資控股的合資券商。星展證券註冊地為上海市，註冊資本為人民幣15億元，業務範圍為證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證券承銷和保薦。

至此，外資控股券商已達8家，其中4家為新設立合資券商，另外4家則是外資股東透過提升持股比例獲得控股權。

而儘管美國和大陸之間的政治關係緊張，在今年稍早外資股權限制解除之後，多家美國資產管理公司正擴大經營大陸市場。

證監會上周正式核准全球最大資產管理公司貝萊德在大陸設立基金公司，新公司註冊資本人民幣3億元，有望成為首家外資獨資公募基金公司。

花旗中國首席執行官兼花旗銀行(中國)行長林鈺華表示，作為第一家獲得本地基金託管人資格的美國銀行，很榮幸能幫忙全球客戶進入正經歷新一輪全面改革的大陸資本市場，大陸為全球參與者提供巨大的機會，而花旗獨特的業務優勢，能支持他們充分把握這些機會。

2018年6月，渣打銀行(中國)成為首家外資行基金託管人；今年4月14日，花旗銀行(中國)有限公司披露申請基金託管人資格，滙豐銀行(中國)也已提出申請。當前還有德意志銀行(中國)也在備戰基金託管人資格。

外資 人民幣 德意志銀行

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