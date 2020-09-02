為擴大有效投資 國務院常務會議核准兩核電廠工程

大陸國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議，為促進有效投資並帶動就業，會中決定核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。

中國政府網披露，會議指出，積極穩妥推進核電建設，是擴大有效投資、增強能源支撐、減少溫室氣體排放的重要舉措。會議核准已列入國家規劃、具備建設條件、採用「華龍一號」三代核電技術的海南昌江核電二期工程和民營資本首次參股投資的浙江三澳核電一期工程。

會議指出，這兩個項目有效總投資超過人民幣700億元，將帶動大量就業。會議並要求加強核能短板（缺點）領域攻關，堅持安全第一、品質至上，壓實企業安全主體責任，強化工程建設和運行監管，確保萬無一失。

會議還指出，今年以來實施一系列精準適度的金融政策，對保市場主體、促進經濟恢復性增長發揮重要作用。下一步要堅持穩健的貨幣政策靈活適度，保持政策力度和可持續性，不搞大水漫灌，引導資金更多流向實體經濟，以促進經濟金融平穩運行。

為更好服務實體經濟、規範金融市場秩序，會議通過《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，明訂非金融企業、自然人等控股或實際控制兩個或兩個以上不同類型金融機構，並且控股或實際控制的金融機構總資產規模符合要求的，應申請設立金融控股公司。

會議還要求，對金融控股公司監管要依法依規、穩妥有序推進實施，防範化解風險，增強金融服務實體經濟能力。