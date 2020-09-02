快訊

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為擴大有效投資 國務院常務會議核准兩核電廠工程

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

大陸國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議，為促進有效投資並帶動就業，會中決定核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。

中國政府網披露，會議指出，積極穩妥推進核電建設，是擴大有效投資、增強能源支撐、減少溫室氣體排放的重要舉措。會議核准已列入國家規劃、具備建設條件、採用「華龍一號」三代核電技術的海南昌江核電二期工程和民營資本首次參股投資的浙江三澳核電一期工程。

會議指出，這兩個項目有效總投資超過人民幣700億元，將帶動大量就業。會議並要求加強核能短板（缺點）領域攻關，堅持安全第一、品質至上，壓實企業安全主體責任，強化工程建設和運行監管，確保萬無一失。

會議還指出，今年以來實施一系列精準適度的金融政策，對保市場主體、促進經濟恢復性增長發揮重要作用。下一步要堅持穩健的貨幣政策靈活適度，保持政策力度和可持續性，不搞大水漫灌，引導資金更多流向實體經濟，以促進經濟金融平穩運行。

為更好服務實體經濟、規範金融市場秩序，會議通過《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，明訂非金融企業、自然人等控股或實際控制兩個或兩個以上不同類型金融機構，並且控股或實際控制的金融機構總資產規模符合要求的，應申請設立金融控股公司。

會議還要求，對金融控股公司監管要依法依規、穩妥有序推進實施，防範化解風險，增強金融服務實體經濟能力。

實體經濟 核電 國務院

延伸閱讀

桃園鐵路地下化核定 市府將成立鐵路地下化推動小組

凱博觀點／把握稅務規劃黃金期

同開在手訂單40億元 力拚持續成長

南海仲裁四週年：美國為何突然制裁涉軍事工程中企？

相關新聞

理想汽車CEO李想 爆粗口轟同行「一幫搞臭技術的」

從交付1萬輛理想ONE到美國那斯達克上市，理想汽車的發展狀況也算是順利。在面對特斯拉等競爭對手的打壓，以及消費者對增程式插電混動技術的質疑下，理想汽車CEO李想日前直接爆粗口「開罵」同行「一幫搞臭技術的」。

花旗銀行取得證券投資基金託管資格

花旗銀行2日表示，大陸證券監督管理委員會已經批准該行中國大陸事業取得證券投資基金託管資格，這也是時隔兩年後，再次有外資銀...

為擴大有效投資 國務院常務會議核准兩核電廠工程

大陸國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議，為促進有效投資並帶動就業，會中決定核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電...

宅經濟夯電腦手機海外訂單激增 陸長三角製造商忙加班

隨著疫情下線上教育和居家辦公等「宅經濟」的興起，海外筆記型電腦與手機的市場需求暴增，位於江蘇昆山的緯創智能（昆山緯創）表...

陸首部個人破產法規出爐 豁免財產最高不超過86萬

大陸首部個人破產法規出爐。深圳市人大常委會官網8月31日發布《深圳經濟特區個人破產條例》全文。條例顯示，在深圳居住且參加...

阿里斥資287.8億增持 圓通H股一度飆漲275%

「双11」前，阿里再下血本投資物流。以包裹量計算、大陸大三大快遞公司圓通速遞2日公告，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴...

港7月零售額減23％ 連跌18個月

香港7月爆發第3波新冠肺炎疫情，拖累7月零售銷售額按年跌23.1%至265億元，連跌18個月。零售業短期難以走出寒冬，業界奮力「自救」，香港零售管理協會將聯同優質旅遊服務協會推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK去街買」，推動本地消費，計畫於9月8日開始，為期6個月，稍後公布詳情。

馬會上年度投注額跌11％ 六合彩減4成

香港新冠疫情持續，國際足球比賽及六合彩攪珠取消，對香港賽馬會的財政業績帶來影響。香港賽馬會昨日公布截至今年6月底的年度業績，錄得2187億元（港幣，下同，約282.1億美元）投注總額，按年下跌11.6%。

昆山獲批成為首個具有兩岸特色的金融改革試驗區

蘇州市地方金融管理監督局1日公布，江蘇省昆山市已於近日獲批全國金融改革試驗區，成為大陸首個具有兩岸特色的金融改革試驗區。

人民幣兌美元中間價升破6.84 創逾15個月新高

人民幣兌美元中間價今天報6.8376元，升破6.84元關卡，連續第7天走升，創下自2019年5月15日以來的新高

賠錢也要做電動車！港商恆大為何有信心超越特斯拉？

62歲的恆大集團董事局主席許家印，蟬聯2020年全球房地產首富，而他野心勃勃的下一步竟然是押寶新能源汽車領域，不惜將旗下金雞母「恆大健康」改名為賠錢的「恆大汽車」，一年內推出六款車，並喊出三年要成為全球能源車霸主，挑戰美國電動車大廠特斯拉。

美中鬥而不破！人民幣創16個月新高後 還會漲多久？

美元指數未見止跌，提振市場做多人民幣意願，人民幣接連升破多個關鍵點後，購匯盤持續觀望、結匯客盤湧出，匯價加速走升，人民幣兌美元即期9月第一個交易日下午收盤價6.8239

熱門新聞

王毅恫嚇捷克議長 在歐洲踢到鐵板了

馬雲給家長上一課：培養孩子不是炒股投機

坐了近27年冤獄 大陸男子申請近億元國家賠償

5歲女童被鄰居抱走！內褲染血嚴重撕裂傷 命危搶救中

近三個月累計已升值5％ 人民幣還會續漲嗎？

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。