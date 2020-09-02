陸首部個人破產法規出爐 豁免財產最高不超過86萬

大陸首部個人破產法規出爐。深圳市人大常委會官網8月31日發布《深圳經濟特區個人破產條例》全文。條例顯示，在深圳居住且參加深圳社保連續滿三年者，因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或資不抵債，可依法進行破產清算、重整或和解，免除剩餘債務，豁免財產累計總價值最高不得超過人民幣20萬元（約新台幣86萬元）。

澎湃新聞報導，條例列出了債務人及其所扶養人生活、學習、醫療的必需品和合理費用，以及債務人職業發展需要必須保留的物品和合理費用等7種豁免財產類別，值得注意的是，除了勳章或其他表彰榮譽的物品、專屬於債務人的人身損害賠償金、社會保險金以及最低生活保障金外，豁免財產累計總價值不超過20萬元。

上海政法學院副教授、上海市法學會破產法研究會秘書長殷慧芬表示，豁免財產的規定目的和意義在於，為保障債務人的基本生活需要，避免債務人因為破產清算而生活陷入貧困，對債權人取得破產財產的權力必須限制。

殷慧芬說，綜合各種因素，20萬是一個既能讓債務人正常生活，又不至於過奢華生活，影響到債權人債權實現的額度。

豁免財產主要包括幾項，第一，保障債務人及其家庭成員的基本生活所需，如家居物品、生活消耗品、生活費用等，家具、家電、手機等都包含在內；第二，職業發展所需，如職業工具、交易工具等；第三，具有專屬性的財產或財產性權利，如具有重大精神價值或特殊使用價值的財產，例如勳章。

而將行政事務與審判事務相分離、成立破產事務管理部門是條例中的一大亮點。條例第6條指出，個人破產事務的行政管理職能由市人民政府確定的工作部門或機構行使，這代表深圳市人民政府將確定工作部門或機構，成立破產事務管理部門，承擔破產辦理中的行政事務。

殷慧芬指出，也就是說，破產案件中很多行政事務不需要法官，而是交由破產事務管理部門，大大緩解了法官的壓力；中國人民大學教授王欣新也說，把個人破產事務的行政管理交由地方政府相關部門行使，會比由法院來行使更適當。

此外，條例第7條明確，要建立個人破產登記制度，及時、準確登記個人破產重大事項，並依法向社會公開個人破產相關資訊。殷慧芬表示，這些都是為了降低破產者繼續參與市場經濟行為中的風險。