理想汽車CEO李想 爆粗口轟同行「一幫搞臭技術的」

理想汽車CEO李想公開場合「國罵」炮轟同行。(取材自鳳凰網) 從交付1萬輛理想ONE到美國那斯達克上市，理想汽車的發展狀況也算是順利。在面對特斯拉等競爭對手的打壓，以及消費者對增程式插電混動技術的質疑下，理想汽車CEO李想日前直接爆粗口「開罵」同行「一幫搞臭技術的」。

瀟湘晨報報導，「理想汽車用戶日」日前在四川成都舉行，現場視頻顯示，在眾多理想ONE車主面前，李想問了兩個問題，一是「所有家裡有理想ONE的車主，讓你們換成電動車你們幹不幹？」二是「家裡同時有燃油車跟理想ONE的車主，燃油車你們還開不開？」台下的車主回答顯得參差不齊。

據報導，李想還稱，這就是他想跟用戶分享和溝通的最重要的話題——為什麼不能是增程電動。視頻中，李想繼續說：「我先說難聽的話，TMD，一幫搞臭技術的，天天衝我們BB(意指說廢話)，什麼增程電動是個落後的技術，請問，他們TMD搞出來屁技術了？對，讓一群毫無用戶思維，完全不關心用戶的這幫人，天天的研究技術路線，TM什麼技術路線啊？胡說八道！」

報導指出，對於李想的此番言論，理想汽車公關部相關負責人表示，毫不知情，也無法給出回應。

報導說，可以看到，李想對於目前增程式電動技術的市場前景是十分自信的。目前特斯拉通過大量建超級充電樁，蔚來則建起充電車服務和換電站，都是為了解決充電和長途的問題，而理想汽車則選擇了另一種方式——增程式電動車。理想ONE的增程器是一台自東安動力的1.2T三缸汽油發動機系統，增程系統發的電先給電動機用來驅動車輛，剩餘的電量給電池。

報導指出，對李想此次言論，有網友認為，「作為一家車企CEO，私底下怎麼說都可以，公開演講爆粗口，真的不合適……」。一名業內人士也稱，「靠公開罵街來維護自己的產品，全世界車企創始人中找不出第二個。」

另外，也有網友支持李想的做法，此舉也說出了自身的心聲。網友稱，目前增程式電動應該是過度階段不錯的產品，至少在量產電池技術再次突破革新之前，增程式電動車解決電動汽車在使用上的一些弊端和問題。

據報導，在新能源領域，特斯拉、蔚來、小鵬汽車等均是純電動汽車技術線路，而理想汽車更像是一台「半電動車和半燃油車」的屬性，隨著電動汽車技術、電池技術、充電服務上的突破，理想的增程式技術也面臨巨大挑戰。