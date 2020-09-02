阿里斥資287.8億增持 圓通H股一度飆漲275%

「双11」前，阿里再下血本投資物流。以包裹量計算、大陸大三大快遞公司圓通速遞2日公告，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴以每股人民幣17.406元，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近人民幣66億元（新台幣287.8億元），交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

A股上市的圓通速遞2日漲停，報人民幣18.37元；港股圓通速遞國際開盤就大漲逾一成，午後升幅擴大，一度暴漲275%，截至下午3時15分，漲幅縮窄至219.09%，報港幣6.35元。

路透報導，8月下旬就有消息人士表示，阿里巴巴正與圓通速遞董事長喻渭蛟夫婦洽商提高持股，目標成為圓通的最大股東。

36氪報導，圓通目前有12架全貨機，疫情以來深入參與了阿里巴巴旗下菜鳥全球包裹網路運行，執飛了菜鳥前往馬來西亞、巴基斯坦等地的外貿和抗疫運輸。

圓通與菜鳥在香港共同投建的世界級物流樞紐；在數位化方面，圓通與菜鳥將聯合開發營運快遞物流先進設備，建立智慧物流大數據應用。

在阿里巴巴的物流版圖中，「通達系」一直佔據著重要位置，近十年來，阿里巴巴曾數次入股「通達系」各大成員，在董事長張勇的主導下，阿里巴巴曾先後與匯通、圓通、中通、申通、韻達達成資本方面的合作，以加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。

大陸電商競爭正趨於白熱化，目前京東和順豐憑藉自營模式下更優的服務時效和品質，在物流領域站穩腳跟，而拼多多也與印尼快遞極兔傳出緋聞，憑藉性價比殺出一條路。

再加上疫情充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用，用資本與各大物流公司加深捆綁，也成了阿里巴巴當下的重要戰略。面對對手們步步緊逼，阿里仍將不斷加碼對物流的投入。