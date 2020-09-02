快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里斥資287.8億增持 圓通H股一度飆漲275%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
受阿里巴巴加碼持股激勵，圓通速遞2日股價大漲。路透
受阿里巴巴加碼持股激勵，圓通速遞2日股價大漲。路透

「双11」前，阿里再下血本投資物流。以包裹量計算、大陸大三大快遞公司圓通速遞2日公告，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴以每股人民幣17.406元，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近人民幣66億元（新台幣287.8億元），交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

A股上市的圓通速遞2日漲停，報人民幣18.37元；港股圓通速遞國際開盤就大漲逾一成，午後升幅擴大，一度暴漲275%，截至下午3時15分，漲幅縮窄至219.09%，報港幣6.35元。

路透報導，8月下旬就有消息人士表示，阿里巴巴正與圓通速遞董事長喻渭蛟夫婦洽商提高持股，目標成為圓通的最大股東。

36氪報導，圓通目前有12架全貨機，疫情以來深入參與了阿里巴巴旗下菜鳥全球包裹網路運行，執飛了菜鳥前往馬來西亞、巴基斯坦等地的外貿和抗疫運輸。

圓通與菜鳥在香港共同投建的世界級物流樞紐；在數位化方面，圓通與菜鳥將聯合開發營運快遞物流先進設備，建立智慧物流大數據應用。

在阿里巴巴的物流版圖中，「通達系」一直佔據著重要位置，近十年來，阿里巴巴曾數次入股「通達系」各大成員，在董事長張勇的主導下，阿里巴巴曾先後與匯通、圓通、中通、申通、韻達達成資本方面的合作，以加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。

大陸電商競爭正趨於白熱化，目前京東和順豐憑藉自營模式下更優的服務時效和品質，在物流領域站穩腳跟，而拼多多也與印尼快遞極兔傳出緋聞，憑藉性價比殺出一條路。

再加上疫情充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用，用資本與各大物流公司加深捆綁，也成了阿里巴巴當下的重要戰略。面對對手們步步緊逼，阿里仍將不斷加碼對物流的投入。

延伸閱讀

物流概念股 牛氣沖天

阿里巴巴砸430億 入股中國廣電網

中印關係惡化 阿里巴巴暫停投資印度6個月

中印關係緊張 阿里巴巴傳擱置印度投資計畫

相關新聞

阿里斥資287.8億增持 圓通H股一度飆漲275%

「双11」前，阿里再下血本投資物流。以包裹量計算、大陸大三大快遞公司圓通速遞2日公告，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴...

港7月零售額減23％ 連跌18個月

香港7月爆發第3波新冠肺炎疫情，拖累7月零售銷售額按年跌23.1%至265億元，連跌18個月。零售業短期難以走出寒冬，業界奮力「自救」，香港零售管理協會將聯同優質旅遊服務協會推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK去街買」，推動本地消費，計畫於9月8日開始，為期6個月，稍後公布詳情。

馬會上年度投注額跌11％ 六合彩減4成

香港新冠疫情持續，國際足球比賽及六合彩攪珠取消，對香港賽馬會的財政業績帶來影響。香港賽馬會昨日公布截至今年6月底的年度業績，錄得2187億元（港幣，下同，約282.1億美元）投注總額，按年下跌11.6%。

昆山獲批成為首個具有兩岸特色的金融改革試驗區

蘇州市地方金融管理監督局1日公布，江蘇省昆山市已於近日獲批全國金融改革試驗區，成為大陸首個具有兩岸特色的金融改革試驗區。

人民幣兌美元中間價升破6.84 創逾15個月新高

人民幣兌美元中間價今天報6.8376元，升破6.84元關卡，連續第7天走升，創下自2019年5月15日以來的新高

賠錢也要做電動車！港商恆大為何有信心超越特斯拉？

62歲的恆大集團董事局主席許家印，蟬聯2020年全球房地產首富，而他野心勃勃的下一步竟然是押寶新能源汽車領域，不惜將旗下金雞母「恆大健康」改名為賠錢的「恆大汽車」，一年內推出六款車，並喊出三年要成為全球能源車霸主，挑戰美國電動車大廠特斯拉。

美中鬥而不破！人民幣創16個月新高後 還會漲多久？

美元指數未見止跌，提振市場做多人民幣意願，人民幣接連升破多個關鍵點後，購匯盤持續觀望、結匯客盤湧出，匯價加速走升，人民幣兌美元即期9月第一個交易日下午收盤價6.8239

繼牛肉、紅酒之後 澳洲大麥出口中國大陸也受阻

雙邊關係惡化已讓澳洲農產品出口至中國大陸面臨愈來愈多的障礙。大陸海關總署1日公告，因多次在銷往中國大陸的大麥中檢出硬雀麥...

近三個月累計已升值5％ 人民幣還會續漲嗎？

人民幣對美元在岸即期匯價1日勁揚近300個基點，收在6.8239，來到近16個月新高。今年5月底，人民幣一度走低至7.1...

遼寧線上採購 20國廠商參與

第十一屆遼寧省跨國採購洽談活動9月1日起在線上舉辦。在為期4天的活動中，遼寧省500餘家企業將與來自全球20個國家和地區...

北京二手房回暖 租金連漲3個月

貝殼研究院發佈最新房地產市場報告顯示，8月份，大陸全國重點城市的土地、二手房市場基本完成疫情衝擊後的修復，累計成交均實現...

上海促進消費 每月推出主題

上海市商務委8月31日發佈的統計數據，今年7月，上海實現社會消費品零售總額1297.2億元人民幣，同比增長5.9%，領先...

熱門新聞

王毅恫嚇捷克議長 在歐洲踢到鐵板了

馬雲給家長上一課：培養孩子不是炒股投機

陸學者：國家安全中央專屬是「一國兩制臺灣方案」核心

坐了近27年冤獄 大陸男子申請近億元國家賠償

美提對台「六項保證」 陸國台辦：非法無效

美解密對台六項保證 中：完全錯誤且非法無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。