馬會上年度投注額跌11％ 六合彩減4成

香港新冠疫情持續，國際足球比賽及六合彩攪珠取消，對香港賽馬會的財政業績帶來影響。香港賽馬會昨日公布截至今年6月底的年度業績，錄得2187億元（港幣，下同，約282.1億美元）投注總額，按年下跌11.6%。

大公報報導，貢獻最多的是仍然是賽馬，投注總額近1210億元，按年下跌3.2%；足球博彩投注額按年下跌18.8%，至926億元；六合彩投注額更按年大跌39%至51億元。馬會解釋，2月初起因疫情暫停六合彩攪珠，加上多場足球比賽取消，令兩者的投注額大跌。

報導稱，馬會上年度回饋社會252億元，按年減少12.6%，馬會上年度透過博彩稅及利得稅，為港府庫房帶來199億收入，馬會慈善信託基金亦審批了45億慈善捐款；但受疫情影響，馬會對基金的撥款按年大減超過四成至25.5億。馬會主席陳南祿期望，來年能改善業績，以維持慈善捐款貢獻社會。