港7月零售額減23％ 連跌18個月

香港7月爆發第3波新冠肺炎疫情，拖累7月零售銷售額按年跌23.1%至265億元，連跌18個月。零售業短期難以走出寒冬，業界奮力「自救」，香港零售管理協會將聯同優質旅遊服務協會推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK去街買」，推動本地消費，計畫於9月8日開始，為期6個月，稍後公布詳情。

大公報報導，統計處最新數字顯示，7月份珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，以及鞋類、有關製品及其他衣物配件的銷貨額跌幅最大，按年跌幅均超過53%，服裝以及藥物及化妝品也分別下跌42.5%及50.9%。不過，超市貨品銷貨價值按年錄得26.5%升幅，燃料銷貨值亦微升3.8%。

據報導，港府發言人表示，受疫情影響，今年7月零售銷售的仍有顯著跌幅，即使最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但社交距離措施打擊了本地消費活動，加上訪港旅遊業依然維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。

報導引述香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，雖然疫情漸有回落之勢，街上人流增加，但不能斷言市道的最壞時期已過。她又說，即使上月發公開信要求業主提供援助，但效果不理想，甚至有更多零售商收到業主的律師信，或被要求以續約換取租金寬減。經營困難，有接近一半的會員擬在8、9月讓員工放無薪假，超過三分之一會減薪，「若情況持續，倒閉潮、裁員潮無可避免。」

謝邱安儀透露，協會將推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK去街買」，顧客單一收據消費金額滿250港元（約32.2美元）可獲發放電子印花1個，當消費者集得一定數目的電子印花，便可換取禮品，形容是「多買多換」，活動獲港鐵贊助車票，大獎更可獲國泰旗下的亞洲萬里通贊助10萬飛行里數。