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近三個月累計已升值5％ 人民幣還會續漲嗎？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
人民幣近來持續走強，離岸人民幣對美元近三個月累計升值幅度已將近5％。路透
人民幣近來持續走強，離岸人民幣對美元近三個月累計升值幅度已將近5％。路透

人民幣對美元在岸即期匯價1日勁揚近300個基點，收在6.8239，來到近16個月新高。今年5月底，人民幣一度走低至7.17附近，但隨後就一路走強。其中，離岸人民幣近三個月累計升值幅度將近5%。已經漲了那麼多，未來人民幣還會續漲嗎？

人民幣兌美元中間價2日又上調122個基點，報6.8376元，續創逾14個月新高。上海第一財經指出，人民幣匯率近期走強，根本原因是中國經濟復甦、中美利差擴大。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤預估，今年全年中國GDP將增長2.5%。受今年的基期低，加上一些經濟支持措施的持續，預估明年大陸GDP增速將達7.6%，因此中國經濟「V形」復甦已經開始。

此外，從中美利差來看，人民幣也具備強勢基礎。近期，中美十年期國債收益率利差達到近250個基點。渣打全球研究主管羅伯遜說，「與其他國家相比，美國失去了相對G10貨幣的大部分利率優勢，其財政狀況繼續惡化—雙赤字達到50年來的最大水平，並或將進一步惡化。」

此外，國際主要投資機構目前還普遍認為，由於避險資金逆轉，美元指數將持續趨弱。

對於人民幣匯率未來走勢，安信證券首席經濟學家高善文表示，大陸「811匯改」迄今已經5年，這段期間人民幣總體上一直處於貶值通道，大概貶值了10%。

他認為，人民幣不僅已經「跌透」，而且已經「跌過」了，未來人民幣將會進入較長的升值過程。也許很快就會開始，升值時間會相當長。證據來自兩方面：中國出口開始逆勢上升；美元匯率處在貶值趨勢之中。

高善文指出，人民幣升值還會進一步提升人民幣資產的吸引力，目前在國際投資者的資產配置中，人民幣資產比例仍顯著偏低，同時中國金融開放進程也在加快。

不過，德國商業銀行新興市場高級經濟師周浩指出，不同於其他東北亞經濟體的疲軟，中國數據超出預期，但這是由於官方早前的大力支持，然而，未來中國經濟潛在的增長勢頭可能不如前期來得強。再考慮到人民幣仍面臨外部不確定性，因此中期表現可能仍會承壓。

人民幣

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