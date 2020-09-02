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對岸大基金 養出半導體金雞

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸國家大基金投資成果豐碩，這24家半導體上市公司今年上半年獲利人民幣56億元。（本報系資料庫）
大陸國家大基金投資成果豐碩，這24家半導體上市公司今年上半年獲利人民幣56億元。（本報系資料庫）

大陸官方力挺本土半導體企業，透過國家積體電路產業投資基金（簡稱國家大基金）投資的A股半導體上市公司就有24家，從半年報來看，國家大基金投資成果豐碩，這24家半導體上市公司今年上半年獲利人民幣56億元（約新台幣242億元），年增高達47%。

中國證券報報導，東方財富旗下金融數據平台Choice數據顯示，國家大基金（一、二期）投資的24家A股半導體公司，合計上半年營收人民幣698億元，年增13%，合計淨利潤人民幣56億元，年增47%。獲利表現前三名依序是中芯、三安光電及匯頂。

分析這24家公司可以發現，國家大基金只投資龍頭股，且投資的領域涵蓋半導體全部產業鏈，包括材料、設備、晶圓製造、封裝測試和晶片設計，這些公司多為各自領域的龍頭，這24家公司的財報表現，也可以把脈半導體產業景氣。

從淨利潤指標看，共有21家公司上半年有賺錢，占比87.5%，其中，中芯淨利潤人民幣13.86億元位居第一，年增329.83%；三安光電人民幣6.35億元，和匯頂科技的人民幣5.97億元分列第二、第三，華潤微、長電科技等11家公司盈利規模均超過人民幣1億元。

而長電科技、通富微電和北斗星通三家公司半年報轉虧為盈，其中長電科技上半年淨利潤人民幣3.66億元，去年同期為虧損人民幣2.6億元，長電科技表示，上半年來自海內外的重點客戶訂單需求強勁，同時持續加大成本管控與營運費用管控，調整產品結構，推動盈利能力提升。

隨著國家大基金一期投資期已滿、進入回收階段，二期接力投資，根據天眼查顯示，今年以來，二期已經投資了三家公司，分別是中芯國際、中芯南方和紫光展銳。

具體而言，國家大基金二期、上海積體電路產業投資基金、諸暨聞名泉盈投資管理等三家向紫光展銳合計增資人民幣50億元。

其中，國家大基金二期增資22.5億元；國家大基金二期向中芯南方注資人民幣15億美元，同時斥資人民幣35億元以戰略投資者身份參與中芯國際回歸A股上市。

中信證券電子組首席分析師徐濤指出，大基金一期進入回收期，二期將接替進行投資，但不會採用二期直接承接一期的形式，各領域龍頭企業仍然會成為二期重點投資物件，製造環節占比仍然最大，重視材料設備、設計，同時新增應用方向，繼續支持先進封測領域。

人民幣 半導體 上市公司

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