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滬企業首席質量官 全面上路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海將全面實施首席質量官制度，以推動企業落實質量主體責任，先進質量管理方法的應用推廣和創新，促進企業質量效益提升和產業轉型升級。

中新社報導，企業首席質量官（CQO）是受企業董事會或總經理（總裁）授權，對企業質量安全和質量發展全面負責的高層管理人員。其主要職責是組織企業執行國家有關質量、標準化、認證認可和檢驗檢測等方面的法律、法規和政策；參與企業經營管理決策，負責企業內部質量考核，行使質量安全「一票否決」權；負責制定、實施企業質量品牌戰略、規劃和計劃；推動企業質量文化建設，開展企業質量人才教育培訓等質量活動。

上海市召開質量工作會議，上海九部門聯合發佈的一份政策文件顯示，突出企業質量主體責任，強調作為質量的創造者和質量安全的主體，企業要積極聘用首席質量官、建立首席質量官聘用公告制度、引入首席質量官競爭聘用和退出機制。　　

根據《意見》，首席質量官應具有大學本科（含）以上學歷；到2022年，上海規模以上企業新增首席質量官500名，政府質量獎獲獎組織100%實施企業首席質量官制度。　　

同時，上海還將在中小企業中建立企業首席質量官制度，以此推動中小企業提昇質量治理能力和水平。目前，上海已培訓合格132名首席質量官。

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