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上海促進消費 每月推出主題

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市商務委8月31日發佈的統計數據，今年7月，上海實現社會消費品零售總額1297.2億元人民幣，同比增長5.9%，領先全國平均增速7個百分點。

上海市商務委副主任劉敏稱，今年上海首創的促消費活動「五五購物節」迅速激活了本市消費市場，對持續促進消費回補和潛力釋放發揮作用。接下來，上海促進消費的力度不減、舉措不斷，從9月起至明年春節，每月都會推出消費主題活動。　　

9月上旬至10月上旬，上海將舉辦全國「消費促進月」上海啟動儀式和系列活動、上海旅遊節系列活動、南京路步行街東拓開街配套活動、上海酒節‧美酒集市、靜安茶文化節、藝萃徐家匯、蘇寧國慶七天樂等諸多豐富多彩的活動。

10月中旬至11月上旬，上海將在第三屆中國國際進口博覽會期間打造聯展聯銷的系列國別商品展和文化周。同時，在全市各類新品發佈平台推出系列重磅新品發佈，打造「買全球、賣全球」系列特色活動。

11月上旬至12月中旬，上海的各大線上線下商家將抓住「雙十一」等傳統促銷契機，集中推出系列線上線下聯動營銷活動。12月中旬至明年春節前則迎來「跨年迎新購物季」，上海市商務委將動員各大品牌、百貨、購物中心等開展「歡樂消費迎新年商業主題營銷」活動，掀起跨年購物的消費潮。

上海 購物 春節

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