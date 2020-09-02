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自貿區北京大興 註冊資本156億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北京自貿區創新服務中心預計11月投入使用，目前正加緊施工中。（中新社）
北京自貿區創新服務中心預計11月投入使用，目前正加緊施工中。（中新社）

中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（簡稱自貿區大興機場片區）掛牌一年來，9.97平方公里的自貿區大興機場片區（北京大興）新增市場主體共計153家，其中外資5家，新增註册資本共計約156億元（人民幣，下同）。　　

中新社報導，北京大興國際機場臨空經濟區（大興）管理委員會專職副主任羅伯明在8月31日一場發佈會上表示，去年8月31日，中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區正式掛牌，這是中國首個跨省級行政區域設立的自貿片區，實施範圍119.97平方公里，涵蓋雄安片區、正定片區、曹妃甸片區以及大興機場片區。大興機場片區總面積19.97平方公里，其中北京方面9.97平方公里。　　

他說，今年初，北京發佈自貿區大興機場片區（北京大興）第一批制度創新清單共81條，涵蓋賦予大興機場片區更多改革自主權、推動高端高新產業集聚發展、完善財稅金融支持政策、打造具有吸引力的人才發展環境、推動京津冀協同發展等五大類，目前階段可實施的有48條。　　

他稱，截至目前，自貿區大興機場片區（北京大興）新增市場主體共計153家，其中外資5家；新增註册資本共計人民幣約156億元。　　

另，興建中的北京自貿區創新服務中心緊鄰北京大興國際機場，總佔地5.61公頃。中心主體結構已正式封頂，預計11月底投入使用。　　

羅伯明表示，中心由18棟企業獨棟載體組成，分為東、西兩片區。其中，西片區建築面積約3萬平方米，重點面向銀行、金融研究機構開展招商引資工作，目前已有7家銀行支行意向入駐；東片區建築面積約4萬平方米，主要面向基因技術、細胞治療、高端醫療耗材等精準醫療細分領域開展招商引資工作，目前已有6家生命健康企業、機構意向入駐。

至於國際航空總部園佔地約5.85公頃，爭取今年底開工，定位為國際航空總部、政務和人才服務中心；國際航空社區項目用地規模約220公頃，計劃明年開工，定位為建設北京類海外的職住環境，為航空配套、生命健康產業提供發展空間，提供職住和配套服務設施。

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