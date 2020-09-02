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台商父傳子 貴州拚做生薑大王

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

9月，是貴州省安順市鎮寧縣萬畝生薑豐收的時期。在鎮寧縣生薑種植基地裡，「台二代」古文傑正與種植戶商量採購計畫。他說，最近，他們每天都要走村串戶和種植戶商量採購協議，查看生薑的品質情況，招攬收薑的勞動人員。收薑前期的準備工作和收薑一樣重要，前期和種植戶談好後，後期收薑環節就會更加順利。

中新社報導，雖然來貴州的時間不長，但古文傑自稱為「地道的貴州人」，日常飲食中已經離不開折耳根、辣椒等貴州特色食品。　　

古文傑是貴州黔棠姜生物科技有限公司銷售部經理，該企業由其父古永雄所創辦，是鎮寧縣的第一家台資企業。該企業業務以農產品生薑銷售及產品深加工為主，2017年底正式投產，目前已發展為當地農業龍頭企業，實現年加工生薑2萬噸，年產值3億元（人民幣，下同），研發出食用、日化、保健等20多種生薑加工產品。　　

隨著年齡的增長和在貴州的生活，古文傑對大陸的認識和瞭解愈發全面。古文傑說：「近年來跟著父親的腳步多走了走，對於大陸的發展環境和機遇逐漸有了更深地瞭解。大陸的發展是很多台灣年輕人想不到的，不能光看網上的資料介紹，而是要真正地到大陸走一走、看一看。」　　

上大學時，古文傑偶爾會來父親的企業學習。2019年，大學畢業後他就直接奔赴鎮寧。「台灣的精緻農業很發達，貴州有著良好的生態環境、完善的交通條件，兩者結合具有很強的互補性。」古文傑說。

古文傑認為一塊小小的生薑很多人只知其可食用，而其背後的文化和價值很少被瞭解。他提議，企業更加注重薑文化的塑造，同時為讓更多人瞭解薑的更大價值，古文傑經常帶領團隊去各地宣傳推介。　　

他說，「生薑是一種集調味品、蔬菜、中藥材於一身的重要植物，含有豐富的薑辣素、薑黃素等，能驅寒暖胃和促進血液循環，俗話說，冬吃蘿蔔，夏吃薑，少請醫生開藥方，可以說生薑全身都是寶。」

2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣，讓古文傑對生薑產業的未來發展更具信心。他說，福建有「玻璃大王」，台灣有「芯片大王」，希望他們在貴州做成「生薑大王」。60多歲的古永雄說，貴州良好的生態環境非常適合養老，他們這一代的打拚是時候讓年輕一代接過接力棒，希望更多的台灣年輕人能够更快地融入到大陸這塊土地。

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