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東汽熱電聯產機組 性能世界領先
近日，位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）傳來好消息；該公司自主研製的新一代350MW超臨界熱電聯產機組－華潤運東1號機組，順利完成性能考核試驗，達到了世界領先水準。
權威機構的試驗結果顯示，運東1號汽輪機高壓缸效率超過行業同類型機組平均水準3.5%以上，中壓缸效率超過行業同類型機組平均水準1.5%以上，性能不但創下大陸最優，還達到了當前世界領先水準。
華潤電力（滄州運東）項目一期建設2×350MW超臨界熱電聯產機組，預計年發電量35億千瓦／時，可供居民採暖1400萬平方米，工業蒸汽140噸／時。該專案可實現發電、工業蒸汽、民用供暖、供冷四聯供，是綜合能源服務示範工程，並超前規劃建設煙氣消白設施（河北省火電機組首家），使「燃煤不見煤，發電不冒煙」真正成為現實，實現了近零排放。
東汽依託華潤運東項目自主研製的新一代350MW超臨界熱電聯產機組，效率和熱耗等關鍵性能指標均取得大幅提升。該機組的成功研製，對提升「德陽造」形象，助力大陸節能減排，均具有重要意義。
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