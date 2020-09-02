北京二手房回暖 租金連漲3個月

貝殼研究院發佈最新房地產市場報告顯示，8月份，大陸全國重點城市的土地、二手房市場基本完成疫情衝擊後的修復，累計成交均實現同比轉正。其中，北京二手房市場交易量攀升，租房市場租金連續3個月上漲。

中新社報導，北京租房市場回暖，租金連續3個月上漲。報告顯示，從成交量來看，8月份，北京租房市場持續回暖，環比上漲12.2%，已經超過5月份成交量水平，不僅成為自今年年初以來成交量最高的月份，也是2019年以來的成交峰值。

從價格來看，北京租房市場的租金從5月份開始止跌上漲後，6、7、8月連續三個月保持上漲。8月份，北京租房市場平均租金為每平方米86.6元人民幣，環比上漲0.5%，同比下降1.0%。

業內人士預計，由於租房旺季及畢業季所帶來的需求已經逐步釋放，疫情對租房市場的衝擊逐步減弱，9月市場將回歸常態化水平，市場熱度可能回落。

在二手房方面，8月份，北京成交量環比增長7.2%，同比增長49.6%。報告顯示，1-8月，北京二手房成交量基本追平去年同期，買賣雙方成交周期已縮短至年度最低水平，前期疫情對市場的影響基本填平。

值得關注的是，環京城市圈新房市場恢復最快，報告顯示，截至8月底，環京城市圈成交量累計同比降幅收窄至-2.5%，市場基本恢復。同時，前8個月，北京住宅用地市場累計成交面積同比由負轉正至6%。

北京二手房成交周期縮短至年度最低水平。報告顯示，8月，北京二手房客源成交周期環比縮短3天至96天，帶動房源成交周期環比縮短6天至121天。雖然與去年同期相比買賣雙方成交周期仍處於高位，但已縮短至年度最低水平，與2019年12月基本持平。

業界預計，未來北京二手房成交量保持回升勢態，只是增幅有限，成交多以剛性需求為主，市場可期，穩中有升。