海峽旅博會 近40家台企參展

第十六屆海峽旅遊博覽會（以下簡稱「旅博會」）和2020第六屆中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會（以下簡稱「休博會」）8月30日在廈門落幕。作為跨省團隊遊恢復後的大陸首個大型文旅展會，該展會吸引近40家大陸台企入駐展館。

中新社報導，馬祖酒廠已連續多年參加旅博會，酒廠推廣負責人陳漢樹說，酒廠看好大陸市場的潛力，大陸市場也一直是他們開拓的重點。為了此次「旅博會」，陳漢樹提前一個月「登陸」。在他看來，「旅博會」人流量大，馬祖更需要這樣的平台來推廣。

陳漢樹看好大陸市場潛力，他從十年前開始接手馬祖酒廠的品牌推廣業務。（馬祖高粱酒）大陸市場的銷量每年都在上升，往年可以達到30%到40%，今年因為疫情的關係，上升的速度有所減緩。

陳漢樹相信未來的市場在大陸。他一直在做布局，從沿海到內陸地區，並上線電子商務平台。他透露，正在與福州閩台家園台灣青年創新創業基地洽談合作。希望兩岸關係能够恢復更好，兩岸互動起來，互贏互利。

因為疫情影響，多家台資企業無法前來「旅博會」參展。但台灣海峽兩岸觀光旅遊協會福州辦公室主任劉連官表示，仍有在大陸的台商以及金馬澎代表來此參展。旅博會以展銷合一的形式，遊客來之後，可以看到東西、買到優惠的旅遊產品，可以促進旅遊的消費。他希望疫情早點結束，大陸遊客再來金馬澎、台灣旅遊。