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江西品牌網交會 24小時洽購

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由江西省商務廳主辦的「江西品牌商品出口網上交易會」8月31日下午開幕。本次交易會為期10天，共有222家江西企業與境外5000餘家採購商通過江西雲展覽平台，在線對接和洽談。　　

中新社報導，上述交易會主要展品有電子及家電、紡織服裝、食品及飲料、生物醫藥及醫療器械、建材五金、家居用品、禮品及消費品、箱包及休閒用品、車輛及配件、能源電力、化工產品、機械設備等。

江西省商務廳廳長謝一平31日表示，舉辦江西品牌商品出口網上交易會，是應對疫情影響創新供需對接方式、深化江西與世界各國經貿往來的實際行動。他說，希望通過舉辦此次交易會，幫助江西企業穩訂單、拓市場、保份額，促進江西與世界各地的經貿合作。

江西品牌商品出口網上交易會通過互聯網、大數據、VR技術，將江西參展企業的團隊、樣品、車間和資質等信息1:1還原搬到線上，使企業與境外客商實現「無國界、無距離、面對面」的24小時洽談，推動更多優質江西商品走出國門、走向世界。

品牌 疫情

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