聽新聞
test
0:00 / 0:00

海鐵自動化碼頭 欽州領先開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位8月31日舉行開工儀式。該項目建成後將成為中國第五個自動化集裝箱碼頭，同時也是中國第一個海鐵聯運自動化碼頭。

中新社報導，欽州是北部灣核心港口城市，也是西部陸海新通道陸路與海路連接的重要節點。廣西北部灣國際港務集團有限公司董事長韋韜表示，欽州港大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位工程計畫新建兩個10萬噸級自動化集裝箱泊位，碼頭水工按靠泊20萬噸級集裝箱船設計，年設計吞吐量125萬標箱，總投資約40.5億元人民幣。欽州自動化集裝箱碼頭建成投產後，依託欽州港東航道通航能力，將滿足20萬噸級集裝箱船舶靠泊需求。　

當前，依託西部陸海新通道建設，廣西北部灣國際門戶港正加速形成。今年1-7月，北部灣港海鐵聯運班列累計開行2109列，增長80%。北部灣港貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別達到1.68億噸、257.46萬標箱，是中國沿海主要港口中唯一實現貨物和集裝箱吞吐量兩位數增長的港口。　　

截至目前，北部灣港已開通集裝箱航線52條，基本覆蓋國內沿海、東南亞及東北亞主要港口。其中香港和新加坡為常態化對開班輪，已開通至越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、韓國、日本等國家主要港口的直航，以及赴南非和南美的遠洋航線。

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室常務副主任魏然表示，欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位項目計畫於2022年建成。屆時將助推北部灣港進一步適應全球集裝箱船舶大型化發展，全面破除北部灣港遠洋航線開行基礎設施瓶頸，對打造北部灣千萬標箱國際大港、提升北部灣港國際競爭力具有重要作用。

碼頭 航線 馬來西亞

延伸閱讀

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

陸媒：廣西核酸檢測隊將赴港 協助新冠病毒檢測

廣西教授夫婦陳屍家中 兒「住了兩天才走」涉重嫌

廣西全面對接大灣區 成產業集聚高地

相關新聞

對岸大基金 養出半導體金雞

大陸官方力挺本土半導體企業，透過國家積體電路產業投資基金（簡稱國家大基金）投資的A股半導體上市公司就有24家，從半年報來...

自貿區北京大興 註冊資本156億

中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（簡稱自貿區大興機場片區）掛牌一年來，9.97平方公里的自貿區大興機場片區（北京大...

遼寧線上採購 20國廠商參與

第十一屆遼寧省跨國採購洽談活動9月1日起在線上舉辦。在為期4天的活動中，遼寧省500餘家企業將與來自全球20個國家和地區...

北京二手房回暖 租金連漲3個月

貝殼研究院發佈最新房地產市場報告顯示，8月份，大陸全國重點城市的土地、二手房市場基本完成疫情衝擊後的修復，累計成交均實現...

上海促進消費 每月推出主題

上海市商務委8月31日發佈的統計數據，今年7月，上海實現社會消費品零售總額1297.2億元人民幣，同比增長5.9%，領先...

滬企業首席質量官 全面上路

上海將全面實施首席質量官制度，以推動企業落實質量主體責任，先進質量管理方法的應用推廣和創新，促進企業質量效益提升和產業轉...

廈門電子信息產業 簽約800億

廈門8月31日舉辦電子信息產業發展大會，78個項目現場簽約，簽約總金額超過800億元（人民幣，下同），涉及電子製造業（含...

海鐵自動化碼頭 欽州領先開工

廣西欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位8月31日舉行開工儀式。該項目建成後將成為中國第五個自動化集裝箱碼頭，同...

江西品牌網交會 24小時洽購

由江西省商務廳主辦的「江西品牌商品出口網上交易會」8月31日下午開幕。本次交易會為期10天，共有222家江西企業與境外5...

海峽旅博會 近40家台企參展

第十六屆海峽旅遊博覽會（以下簡稱「旅博會」）和2020第六屆中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會（以下簡稱「休博會」）8月30...

東汽熱電聯產機組 性能世界領先

近日，位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）傳來好消息；該公司自主研製的新一代350MW超臨界熱電...

台商父傳子 貴州拚做生薑大王

9月，是貴州省安順市鎮寧縣萬畝生薑豐收的時期。在鎮寧縣生薑種植基地裡，「台二代」古文傑正與種植戶商量採購計畫。他說，最近...

熱門新聞

特斯拉上海超級工廠48秒影片曝光 八機器人同產一輛Model 3

中印邊境紛爭再起 環球時報呼籲大陸強硬回擊

14歲兒不爽父裝監視器緊盯氣到報警 父嗆：你有多少隱私？

長沙5名男子業績輸人集體裸奔 下場是...

美提對台「六項保證」 陸國台辦：非法無效

義烏指數看美國大選 川普似勝一籌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。