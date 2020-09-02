海鐵自動化碼頭 欽州領先開工

廣西欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位8月31日舉行開工儀式。該項目建成後將成為中國第五個自動化集裝箱碼頭，同時也是中國第一個海鐵聯運自動化碼頭。

中新社報導，欽州是北部灣核心港口城市，也是西部陸海新通道陸路與海路連接的重要節點。廣西北部灣國際港務集團有限公司董事長韋韜表示，欽州港大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位工程計畫新建兩個10萬噸級自動化集裝箱泊位，碼頭水工按靠泊20萬噸級集裝箱船設計，年設計吞吐量125萬標箱，總投資約40.5億元人民幣。欽州自動化集裝箱碼頭建成投產後，依託欽州港東航道通航能力，將滿足20萬噸級集裝箱船舶靠泊需求。

當前，依託西部陸海新通道建設，廣西北部灣國際門戶港正加速形成。今年1-7月，北部灣港海鐵聯運班列累計開行2109列，增長80%。北部灣港貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別達到1.68億噸、257.46萬標箱，是中國沿海主要港口中唯一實現貨物和集裝箱吞吐量兩位數增長的港口。

截至目前，北部灣港已開通集裝箱航線52條，基本覆蓋國內沿海、東南亞及東北亞主要港口。其中香港和新加坡為常態化對開班輪，已開通至越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、韓國、日本等國家主要港口的直航，以及赴南非和南美的遠洋航線。

廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室常務副主任魏然表示，欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位項目計畫於2022年建成。屆時將助推北部灣港進一步適應全球集裝箱船舶大型化發展，全面破除北部灣港遠洋航線開行基礎設施瓶頸，對打造北部灣千萬標箱國際大港、提升北部灣港國際競爭力具有重要作用。