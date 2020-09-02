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廈門電子信息產業 簽約800億
廈門8月31日舉辦電子信息產業發展大會，78個項目現場簽約，簽約總金額超過800億元（人民幣，下同），涉及電子製造業（含半導體與集成電路、計算機和通信設備、平板顯示）、軟件信息服務（含新基建等）多個領域。
中新社報導，會上，福建省委常委、廈門市委書記胡昌升指出，廈門的電子信息產業發展目標是到2025年，產業規模突破萬億元，形成一批具有行業領導力的龍頭企業和一大批「專、精、特、新」中小企業，把廈門建設成為極富競爭力的電子信息產業強市。
工信部信息技術發展司一級巡視員李穎在會上指出，加快發展電子信息產業，是提升關鍵能力、保障安全發展、培育價值鏈優勢、促進形成國內國際雙循環新發展格局的重要要求。
目前，廈門具備發展電子信息產業的獨特優勢，具備扎實的產業基礎和完善的產業生態，是國家光電產業集群唯一試點城市。
廈門市工業和信息化局表示，廈門電子信息產業規模現近5000億元，成為廈門第一大支柱產業，基本形成平板顯示、計算機與通訊設備、半導體和集成電路、軟件和信息服務業為特色的產業體系。
其中，平板顯示規模全國前六，觸控屏模組研發生產基地全球最大，計算機整機、服務器、電子元器件擁有全球影響力。
胡昌升表示，面對數字經濟、新基建帶來的發展機遇期，廈門將加快技術創新鏈、產業配套鏈、要素供應鏈、產品價值鏈「四鏈」融合，積極打造「芯--屏--端--軟--智--網」為一體的產業生態圈，重點推動新型顯示、智能終端、集成電路、軟件信息等四大領域再上新台階。
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