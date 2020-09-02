聽新聞
test
0:00 / 0:00

廈門電子信息產業 簽約800億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廈門8月31日舉辦電子信息產業發展大會，78個項目現場簽約，簽約總金額超過800億元（人民幣，下同），涉及電子製造業（含半導體與集成電路、計算機和通信設備、平板顯示）、軟件信息服務（含新基建等）多個領域。

中新社報導，會上，福建省委常委、廈門市委書記胡昌升指出，廈門的電子信息產業發展目標是到2025年，產業規模突破萬億元，形成一批具有行業領導力的龍頭企業和一大批「專、精、特、新」中小企業，把廈門建設成為極富競爭力的電子信息產業強市。　　

工信部信息技術發展司一級巡視員李穎在會上指出，加快發展電子信息產業，是提升關鍵能力、保障安全發展、培育價值鏈優勢、促進形成國內國際雙循環新發展格局的重要要求。　　

目前，廈門具備發展電子信息產業的獨特優勢，具備扎實的產業基礎和完善的產業生態，是國家光電產業集群唯一試點城市。

廈門市工業和信息化局表示，廈門電子信息產業規模現近5000億元，成為廈門第一大支柱產業，基本形成平板顯示、計算機與通訊設備、半導體和集成電路、軟件和信息服務業為特色的產業體系。

其中，平板顯示規模全國前六，觸控屏模組研發生產基地全球最大，計算機整機、服務器、電子元器件擁有全球影響力。

胡昌升表示，面對數字經濟、新基建帶來的發展機遇期，廈門將加快技術創新鏈、產業配套鏈、要素供應鏈、產品價值鏈「四鏈」融合，積極打造「芯--屏--端--軟--智--網」為一體的產業生態圈，重點推動新型顯示、智能終端、集成電路、軟件信息等四大領域再上新台階。

廈門 半導體 福建

延伸閱讀

浙江一、二把手換人 前國台辦副主任鄭柵潔升任省長

直播電商產業合作園 廈門揭牌

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

6歲男童頭卡10公尺窗戶圍欄 退役兵翻窗托舉1個多小時

相關新聞

對岸大基金 養出半導體金雞

大陸官方力挺本土半導體企業，透過國家積體電路產業投資基金（簡稱國家大基金）投資的A股半導體上市公司就有24家，從半年報來...

自貿區北京大興 註冊資本156億

中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（簡稱自貿區大興機場片區）掛牌一年來，9.97平方公里的自貿區大興機場片區（北京大...

遼寧線上採購 20國廠商參與

第十一屆遼寧省跨國採購洽談活動9月1日起在線上舉辦。在為期4天的活動中，遼寧省500餘家企業將與來自全球20個國家和地區...

北京二手房回暖 租金連漲3個月

貝殼研究院發佈最新房地產市場報告顯示，8月份，大陸全國重點城市的土地、二手房市場基本完成疫情衝擊後的修復，累計成交均實現...

上海促進消費 每月推出主題

上海市商務委8月31日發佈的統計數據，今年7月，上海實現社會消費品零售總額1297.2億元人民幣，同比增長5.9%，領先...

滬企業首席質量官 全面上路

上海將全面實施首席質量官制度，以推動企業落實質量主體責任，先進質量管理方法的應用推廣和創新，促進企業質量效益提升和產業轉...

廈門電子信息產業 簽約800億

廈門8月31日舉辦電子信息產業發展大會，78個項目現場簽約，簽約總金額超過800億元（人民幣，下同），涉及電子製造業（含...

海鐵自動化碼頭 欽州領先開工

廣西欽州大欖坪南作業區9、10號自動化集裝箱泊位8月31日舉行開工儀式。該項目建成後將成為中國第五個自動化集裝箱碼頭，同...

江西品牌網交會 24小時洽購

由江西省商務廳主辦的「江西品牌商品出口網上交易會」8月31日下午開幕。本次交易會為期10天，共有222家江西企業與境外5...

海峽旅博會 近40家台企參展

第十六屆海峽旅遊博覽會（以下簡稱「旅博會」）和2020第六屆中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會（以下簡稱「休博會」）8月30...

東汽熱電聯產機組 性能世界領先

近日，位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）傳來好消息；該公司自主研製的新一代350MW超臨界熱電...

台商父傳子 貴州拚做生薑大王

9月，是貴州省安順市鎮寧縣萬畝生薑豐收的時期。在鎮寧縣生薑種植基地裡，「台二代」古文傑正與種植戶商量採購計畫。他說，最近...

熱門新聞

特斯拉上海超級工廠48秒影片曝光 八機器人同產一輛Model 3

中印邊境紛爭再起 環球時報呼籲大陸強硬回擊

14歲兒不爽父裝監視器緊盯氣到報警 父嗆：你有多少隱私？

長沙5名男子業績輸人集體裸奔 下場是...

美提對台「六項保證」 陸國台辦：非法無效

義烏指數看美國大選 川普似勝一籌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。