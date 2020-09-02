遼寧線上採購 20國廠商參與

第十一屆遼寧省跨國採購洽談活動9月1日起在線上舉辦。在為期4天的活動中，遼寧省500餘家企業將與來自全球20個國家和地區的百餘位優質採購商相聚雲平台，以國家和地區專場的形式開展貿易對接和交流。

中新社報導，活動主辦方表示，此次跨國採購活動的產品涉及機電設備、化工醫藥、紡織服裝、食品及農產品等行業。通過這樣的活動，力爭使更多境外優質採購商走近遼寧企業，使遼寧外貿企業藉助網絡平台足不出戶就獲得出口貿易訂單和對外貿易發展機會，讓更多國際採購商瞭解、熟悉遼寧企業。

遼寧省商務廳廳長宋彥麟在活動上致辭稱，2020年，全球經濟發展格局受疫情影響發生深刻變化，國際經貿合作受到嚴重衝擊，但遼寧與世界各地企業加強貿易往來、共謀合作發展的信心更加堅定。

目前，遼寧已經與210多個國家和地區建立了貿易夥伴關係。2019年遼寧進出口額達到7255億元人民幣，向世界輸出了機電裝備、鋼材石化、紡織服裝、農產品食品等遼寧優質產品，同時也從世界各國進口了大量的原油、鐵礦砂、農產品、醫藥品等，在發展遼寧經濟的同時，也對貿易夥伴國的經濟增長起到了促進作用。